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Katerina Gedevanishvili Stil Akademi Güzellik Kursiyerlerini Mezun Etmeye Devam Ediyor

Güzellik alanında verdiği eğitimlerle sektöre nitelikli uzmanlar yetiştiren Katerina Gedevanishvili Stil Akademi Güzellik MEB onaylı diplomalı eğitimlerin yanı sıra sertifikalı eğitimler vererek farkını ortaya koyuyor. 

27 Haziran 2022 Pazartesi 11:15
Katerina Gedevanishvili Stil Akademi Güzellik Kursiyerlerini Mezun Etmeye Devam Ediyor

İSTANBUL- Güzelliğe dair her konuda eğitim verilen Katerina Gedevanishvili Stil Akademi Güzellik, 2020 yılının haziranından beri, 200 kişiden fazla öğrenciyi mezun etti. MEB onaylı diplomalı eğitimler, Profesyonel makyaj, kalıcı makyaj, güzellik uzmanlığı, epilasyon, foto epilasyon, manikür, ipek kirpik, kirpik lifting, masaj ve protez tırnak’ın yanı sıra ek eğitimler de mevcut. Bunlardan birisi de ‘hyaluron pen’ adı verilen, iğnesiz ve ağrısız dolgu uygulaması. Eğitimlerin sonunda kursiyerlerine diploma sahibi eden Katerina Gedevanishvili, alınan bu diplomalarla kişiler kendi iş yerlerini açabildikleri gibi bir profesyonel haline de gelip değişik kurum ve kuruluşlarda çalışabiliyor. 

HABER: ELİF HAYVALI

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 27.06.2022 11:52
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