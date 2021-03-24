Kaş ustası Emil İlhamoğlu’ndan İstanbul’da workshop

HABER: DİNÇER KARACALAR

Emil İlhamoğlu, Azerbaycan’ın en büyük güzellik merkezinin sahibi, aynı zamanda ülkenin tanınmış iş adamlarından biri. Kalıcı makyaj ve kaş şekillendirme konularında uzman olan İlhamoğlu, 2015 yılında Moskova'daki PhiAcademy’de eğitim aldı. PhiAcademy, 2017 yılında Belgrad'da düzenlediği konferansta İhlamoğlu’nu “dünyanın en iyi ustası” ilan etti. 2019 yılında da NanoBrows PMU tarafından yine Belgrad’da düzenlenen Masterclass konferansında “grand master” (büyük usta) unvanına layık görüldü.

6-7 NİSAN’DA İSTANBUL’DA

NanoBrows (kaşlarının görünümünü iyileştirmek için tasarlanmış bir yöntem) alanında dünyanın en iyisi olarak gösterilen Emil İlhamoğlu, farklı ülkelerde seminerler ve workshop’lar düzenleyerek meslektaşlarına eğitim veriyor. İlhamoğlu şimdi de Türkiye’ye gelmeye hazırlanıyor. Başarılı isim, 6-7 Nisan tarihlerinde İstanbul’da olacak ve “NanobrowsPMU Workshop” ile meslektaşlarına NanoBrows tekniğine dair tüm detaylar hakkında bilgi verecek.