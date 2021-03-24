Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 3
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1394
ALTIN
444.767
DOLAR
7.9807
STERLİN
10.8639
EURO
9.4409
Adana'da 1.252 adet konut satışa sunuldu
Adana'da 1.252 adet konut...
Şarköy’de 1126 m2 zeytinlik icradan satılık
Şarköy’de 1126 m2 zeytinlik...
Fatih Belediyesi 40 zabıta memuru alacak
Fatih Belediyesi 40 zabıta...
Yalova İli Termal Belediyesi 7 memur alacak
Yalova İli Termal Belediyesi...
5906 m² tarla icradan satılık
5906 m² tarla icradan...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kaş ustası Emil İlhamoğlu’ndan İstanbul’da workshop

Azerbaycan'ın en büyük güzellik merkezinin sahibi Emil İlhamoğlu, meslektaşlarına eğitim vermek üzere Türkiye’ye geliyor. “NanoBrows” (kaş şekillendirme yöntemi) alanında “grand master” (büyük usta) unvanı bulunan İbrahimov’un workshop’u, 6-7 Nisan’da İstanbul’da gerçekleşecek.

24 Mart 2021 Çarşamba 11:25
6 Okunma
Kaş ustası Emil İlhamoğlu’ndan İstanbul’da workshop

HABER: DİNÇER KARACALAR

Emil İlhamoğlu, Azerbaycan’ın en büyük güzellik merkezinin sahibi, aynı zamanda ülkenin tanınmış iş adamlarından biri. Kalıcı makyaj ve kaş şekillendirme konularında uzman olan İlhamoğlu, 2015 yılında Moskova'daki PhiAcademy’de eğitim aldı. PhiAcademy, 2017 yılında Belgrad'da düzenlediği konferansta İhlamoğlu’nu “dünyanın en iyi ustası” ilan etti. 2019 yılında da NanoBrows PMU tarafından yine Belgrad’da düzenlenen Masterclass konferansında “grand master” (büyük usta) unvanına layık görüldü.

6-7 NİSAN’DA İSTANBUL’DA

NanoBrows (kaşlarının görünümünü iyileştirmek için tasarlanmış bir yöntem) alanında dünyanın en iyisi olarak gösterilen Emil İlhamoğlu, farklı ülkelerde seminerler ve workshop’lar düzenleyerek meslektaşlarına eğitim veriyor. İlhamoğlu şimdi de Türkiye’ye gelmeye hazırlanıyor. Başarılı isim, 6-7 Nisan tarihlerinde İstanbul’da olacak ve “NanobrowsPMU Workshop” ile meslektaşlarına NanoBrows tekniğine dair tüm detaylar hakkında bilgi verecek.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Kaş UstasıEmil IlhamoğluWorkshop
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
COVID-19’A KARŞI DAYANIKLILIĞI ARTIRAN FARKINDALIK FESTİVALİ
COVID-19’A KARŞI DAYANIKLILIĞI ARTIRAN FARKINDALIK FESTİVALİ
COVID-19’UN YARATTIĞI STRESE SON VEREN FESTİVAL
COVID-19’UN YARATTIĞI STRESE SON VEREN FESTİVAL
BİR GÜZELLİK HİKAYESİ: TOHMA KANYONU
BİR GÜZELLİK HİKAYESİ: TOHMA KANYONU
ÇALIKUŞLARI DERNEĞİ ÇANAKALE ZAFERİNİ KUTLADI 
ÇALIKUŞLARI DERNEĞİ ÇANAKALE ZAFERİNİ KUTLADI 
2021 BALIK BURCU
2021 BALIK BURCU
Hairofistanbul Yönetim Kurulu Başkanı’ Adem KÖSE: ”Korona virüs saç ekim işlemine engel değildir “
Hairofistanbul Yönetim Kurulu Başkanı’ Adem KÖSE: ”Korona virüs saç ekim işlemine engel değildir “
ÖNCE VATAN GAZETESİ – DUYGULARIN ADRESİ ŞİİR KÖŞESİNİN BİR FAYDASI DAHA ÇIKTI!
ÖNCE VATAN GAZETESİ – DUYGULARIN ADRESİ ŞİİR KÖŞESİNİN BİR FAYDASI DAHA ÇIKTI!
Özlem Akçin Hayali Gerçekleşiyor.
Özlem Akçin Hayali Gerçekleşiyor.
KARS’TA…
KARS’TA…

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma