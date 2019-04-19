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Kartlı Harcamada “Yuvarla” ile Küsuratlarını Bağışla

“Yuvarla” platformu üzerinden vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşlarına bağış yapanların sayısı gün geçtikçe hızla artıyor. Artık, kartlı harcamalarınızın küsuratını bir sonraki TL'ye yuvarlayarak aradaki kuruşları Cerebral Palsy Türkiye’ye “Yuvarla” platformu üzerinden bağışlayabilirsiniz.

Kartlı Harcamada “Yuvarla” ile Küsuratlarını Bağışla

“Yuvarla” platformu üzerinden vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşlarına bağış yapanların sayısı gün geçtikçe hızla artıyor. Artık, kartlı harcamalarınızın küsuratını bir sonraki TL'ye yuvarlayarak aradaki kuruşları Cerebral Palsy Türkiye’ye “Yuvarla” platformu üzerinden bağışlayabilirsiniz.

19 Nisan 2019 Cuma 17:43
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Kartlı Harcamada “Yuvarla” ile Küsuratlarını Bağışla

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı - Cerebral Palsy Türkiye, Cerebral Palsy’li çocuklara destek  olmak için online bağış yapabileceğiniz platformları artırmayı sürdürüyor. Cerebral Palsy tanısı ile ömür boyu özel eğitim ve rehabilitasyon alması gereken çocuklarımız için, artık küçük kuruşları iyiliğe dönüştürme zamanı…

Mağazada, markette, bakkalda, manavda, internette kredi kartınızla alışveriş yapacağınız her yerde, Yuvarla uygulamanızdan vereceğiniz talimatla, satın aldığınız ürün veya hizmetin küsuratını yuvarlayarak Cerebral Palsy Türkiye’ye bağışlayabilirsiniz. Yuvarla aplikasyonunu cep telefonunuza App Store ya da Google Play’den indirebilirsiniz. Yuvarla’da banka ve kredi kartları PCI-DSS uluslararası güvenlik standartlarına uygun şekilde tanımlanabiliyor.

Cerebral Palsy Nedir ?

Cerebral Palsy, dünyada 17 milyon kişide görülen, gelişimini tamamlamamış beyinde doğum öncesi, sırası ve doğum sonrasında meydana gelebilecek, çocuklukta en sık rastlanan fiziksel engellilik durumu olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemizde her gün 16’dan fazla bebek Cerebral Palsy’li olarak dünyaya gözlerini açıyor. Bu demek oluyor ki Türkiye’de her yıl 6.000’den fazla çocuk Cerebral Palsy tanısı alıyor. Hareket bozukluğu ile birlikte görme, işitme, algılama sorunları ve epilepsi gibi farklı durumlar da eşlik edebiliyor. Cerebral Palsy’li her 4 çocuktan 1’i konuşamıyor, 3 çocuktan 1’i yürüyemiyor, 2 çocuktan 1’i zihinsel engelli, 4 çocuktan 1’inin epilepsisi bulunuyor. Cerebral Palsy’li çocukların ömür boyu özel eğitim ve rehabilitasyon görmesi gerekiyor. Erken tanı ve tedavi ile iyi gelişmeler sağlanabiliyor.

Cerebral Palsy Türkiye (Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı), Türkiye’de Cerebral Palsy (CP) konusunda en geniş hizmet yelpazesine sahip ilk ve tek kuruluştur. Cerebral Palsy’li çocuk ve erişkinlerine teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve eğitim hizmeti sağlayarak, meslek sahibi olmaları ve hayata kazandırılmaları için gerekli faaliyet ve gayretlerde bulunup, çocuklarımız ve ailelerinin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen, sosyal hayatta daha fazla yer edinebilen bireyler olmaları için gayret etmektir. İstanbul’un Ataşehir ilçesinde 35 bin 569 metrekare alan üzerinde; Metin Sabancı Özel Eğitim Okulları, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ve Aile Danışma Merkezi bulunan Cerebral Palsy Türkiye, kurulduğu günden bugüne 30 bine yakın çocuk ve ailesine hizmet verdi ve destek oldu. 1972 yılından beri, şeffaf ve hesap verebilirlik prensipleriyle hizmet veren Vakıf, konu hakkında bilinirliği artırmak ve çocuklarımıza daha çok destek sağlayabilmek için Eylül ayından itibaren “Cerebral Palsy Türkiye” markasıyla yoluna devam etmektedir.

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