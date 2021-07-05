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Karıncayı dahi incitmeden 46 ülkeye kozmetik ihracatı

L’actone Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat, kozmetik sektöründeki çalışmalarında bugüne kadar hiçbir canlı üzerinde deney yapmadıklarını açıkladı. Yerli ve milli marka olan L’actone’un 46 ülkeye ihracat yaptığı öğrenildi.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 11:46
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Karıncayı dahi incitmeden 46 ülkeye kozmetik ihracatı

HABER: DİNÇER KARACALAR

L’actone Kozmetik Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş., ‘Gelişen Türkiye Ödülleri’nde ‘Hayvan Dostu Kozmetik Şirketi’ ödülünün sahibi oldu. 

Firmanın ödülünü törene katılan L’actoneKozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat aldı. Ödül alırken yaptığı konuşmayla salonda büyük alkış Ali Osman Akat şunları söyledi: 

¨Bildiğiniz gibi kozmetik dünyası ilerlemek ve büyümek için yaptığı ARGE çalışmalarında can dostlarımız kedi ve köpekler üzerinde ciddi testler yapmaktadır. Bizler firmamızı kurduğumuz günden beri hiçbir şekilde, herhangi bir hayvan karınca dahil üzerinde hiç böyle testler yapmadık. En büyük özelliğimiz de bu şekilde testler yapmadan tüm dünyada tanınıp biliniyor olmamız. Dünyanın 46 ülkesine ihracatımız var, yerli ve milli bir markayız.¨

De-Ba Medya tarafından düzenlenen ‘Gelişen Türkiye Ödülleri’ Sabancı Öğretmenevi'ndegerçekleşti. Bu sene ikincisi düzenlenen törenin sunuculuğunu Şenol İpek üstlendi. Törene sanat, spor ve iş dünyasının önde gelen isimleri katılım sağladı. Törende ayrıca daha yeşil bir Türkiye için 'Bir Fidan Bir Nefes' sloganı ile sosyal sorumluluk projesine imza atıldı.

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Karıncayı Dahi Incitmeden 46 ülkeye Kozmetik Ihracatı
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