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Karadenizbirlik Genel Müdürlüğ’nden gayrimenkul satış ilanı

Kırşehir'de arsa, hizmet binası, lojman ve kantar tesisi satışa sunuldu

05 Aralık 2021 Pazar 10:27
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Karadenizbirlik Genel Müdürlüğ’nden gayrimenkul satış ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; S.S. Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİKKırşehir'de bulunan  arsaları, hizmet binasını, lojman ve kantar tesisini kapalı zarf ile teklif alma ve gerektiğinde açık artırma usulü ihaleyle satışa sundu.

Satışa çıkarılan gayrimenkullerin ihalesi,  8 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 11:30’da S.S. 995  Sayılı Kırşehir Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Müdürlüğünde yapılacak.

S.S. 995 Sayılı Kırşehir Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinden  temin edilecek şartname ile birlikte hazırlanacak teklif mektubunun ihale saatinden önce Kooperatif Müdürlüğüne  teslim edilmesi gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 05.12.2021 10:34
Anahtar Kelimeler:
KARADENİZBİRLİKGayrimenkulSatışIlanKırşehirArsaHizmet BinasıLojmanKantar Tesisiönce Vatan
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