Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 6
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1555
ALTIN
443.488
DOLAR
7.4195
STERLİN
10.1481
EURO
9.0253
Akademik personel alınacak
Akademik personel alınacak
34 araç satışa çıkarıldı
34 araç satışa çıkarıldı
Antalya'da 214 adet gayrimenkul satışa çıkarıldı
214 adet gayrimenkul satışa...
Tekirdağ'da kiralık gayrimenkuller
Tekirdağ'da kiralık gayrimenkuller
Akademik personel alınacak
Akademik personel alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Karadeniz ormanlarında 'yangın' tehlikesi

Doğu Karadeniz’de son günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, bahçelerde yakılan anız ateşleri, örtü ve orman yangınlarına neden oluyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Bilgili, "Kırsalda yaşayan vatandaşlar bahçe ve arazilerindeki kesim artıklarını yakarak temizlerken yangınlara zemin oluşturuyor" dedi.

13 Ocak 2021 Çarşamba 10:03
8 Okunma
Karadeniz ormanlarında 'yangın' tehlikesi

Doğu Karadeniz’de son haftalarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile bahçelerde yakılan anız ateşleri örtü ve orman yangınlarına neden oldu. Bölgede bir günde Trabzon, Rize, Artvin ve Ordu’da 23 farklı noktada yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüklerine bağlı ekiplerin yanı sıra belediye itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği yangınların tamamı söndürüldü. Karadeniz Bölgesi’nde son aylarda azalan yağışlar ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle yangın riskinin devam ettiğini söyleyen uzmanlar, yeni yangınların oluşmasına fırsat verilmemesi için vatandaşlara uyarılarda bulundu. 

‘GEÇEN YIL DA YAŞAMIŞTIK’

KTÜ Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Bilgili, Doğu Karadeniz’de kısa yangın sezonu olarak bilinen sonbahar ve kış mevsimlerinde yangınların oluştuğunu söyledi. Prof. Dr. Bilgili, “Bölgemiz büyük oranda yapraklı orman zonundan oluşmakta ve sonbaharda yapraklarını dökmektedir. Sonbahar sonu ve kış aylarında dökülen yapraklar özellikle güneyli kuru rüzgarlarla kurutularak yanmaya hazır hale gelmektedir. Geçmiş yıllarda da aynı şeyi yaşamıştık, bu yıl da aynısını yaşıyoruz” dedi.

‘YANGIN TEHLİKESİ YÜKSEK’

Meteorolojik tahminlere dayanarak önümüzdeki birkaç gün boyunca yangın tehlikesi oluşabileceğini belirten Prof. Dr. Bilgili, “Havanın ısınmaya başladığını sıcaklığın yükseleceğini ve kuru rüzgarların daha etkili şekilde olacağını görebiliyoruz. Özellikle bugün mevcut tahminler gerçekleşirse yangın tehlikesinin yüksek olabileceğini ve bugünlerde dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayabiliriz. Kırsalda yaşayan vatandaşlar bahçe ve arazilerindeki kesim artıklarını yakarak temizlerken yangınlara zemin oluşturuyor. Zannediyorum önümüzdeki günlerde de bu tür yakmalar sonucunda çıkacak yangınlara şahit olabiliriz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KaradenizOrmanYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“SARIKAMIŞ BİR DESTANDIR”
“SARIKAMIŞ BİR DESTANDIR”
TÜRECİ VE ŞAHİN TİME DERGİSİNE KAPAK OLDU
TÜRECİ VE ŞAHİN TİME DERGİSİNE KAPAK OLDU
Abant ve Gölcük karsız kaldı
Abant ve Gölcük karsız kaldı
Doğa polislerinin sokak hayvanları mesaisi
Doğa polislerinin sokak hayvanları mesaisi
Doğu Karadeniz'de taşkınlara karşı 'Yarı Geçirgen Tersip Bendi'
Doğu Karadeniz'de taşkınlara karşı 'Yarı Geçirgen Tersip Bendi'
Ünlü Doktor Buğra Adil Buyrukcu akupunktur ile zayıflatıyor
Ünlü Doktor Buğra Adil Buyrukcu akupunktur ile zayıflatıyor
“10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”
“10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”
Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi
Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi
Su motorundan araba, çim biçme makinesinden motosiklet yaptı
Su motorundan araba, çim biçme makinesinden motosiklet yaptı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma