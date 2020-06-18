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Karadeniz'in tepedeki sıralı evleri ilgi çekiyor

GİRESUN'un Eynesil ilçesine bağlı Kösemen köyünde düz arazi olmayınca evler bir tepenin üzerine sıralı halde inşa edildi. Sıralı evleriyle sosyal medyada beğeni gören köy, ilgi çekiyor.

18 Haziran 2020 Perşembe 08:44
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Karadeniz'in tepedeki sıralı evleri ilgi çekiyor

Karadeniz Bölgesi'nde dik ve engebeli arazilerde yapılaşma zorluğu yaşanıyor. Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı 50 haneli Kösemen köyünde düz arazi olmayınca evler bir tepenin yamacına sıralı halde inşa edildi. Yeşil doğanın içinde ardı ardına sıralı olan evler dikkat çekerken, köyü ziyaret eden vatandaşlar da çektikleri fotoğrafları sosyal medyadan paylaşıyor. Sıralı evleriyle sosyal medyada beğeni gören köy, ilgi çekiyor.

'GÖRENLERİ HAYRAN BIRAKIYOR'

Kösemen köyünün 31 yıldır muhtarlık yapan Şenol Sarıal, coğrafi şartlar nedeniyle yamaç araziye yıllardır ev yapılamadığını belirterek, "Aslında bu köyümüzdeki evler Karadeniz coğrafyasının bize olumlu yönlerini de gösteriyor. Köyümüzde dağınık ve çarpık yapılaşma yok. Binalar yapılıyor ama hepsi de ardı ardına devam ediyor. Muhtarlığım boyunca da asırlık ev yapma geleneği hiç bozulmadı. İnatlaşma yok, ev yapmak isteyen tepe noktasında ardı ardına olan evlerin yanlarına yapıyor. Bundan sonraki nesilde artık bu geleneği sürdürecek. Coğrafi şartlar nedeniyle yamaç yerlere ev yapmıyoruz. Köyümüzün etrafı da yeşillik. Yeşilliğin ortasında ardı ardına sıralı evlerimiz görenleri hayran bırakıyor" dedi.

'ANTALYA'DAN BİLE GEZMEYE GELENLER VAR'

Yaz mevsimini köyde geçiren Emine Sarıal ise, "Yamaçlarda heyelan riski olduğu için hiç buralara ev yapılmamış. Dedelerimizden kalan daha önceden yapılmış olan evlerin yanında ardı ardına evler yapıldı. Zamanında heyelan olabilir diye yamaçta kimse ev yapmamış, bu gelenek halen sürüyor. Ben kış döneminde Antalya'da yaşıyorum. Buranın fotoğraflarını görenler Antalya'dan bile burayı gezmeye geliyorlar. Yollarımızda güzel, köyümüzü seviyoruz" diye konuştu.

Köyde oturan Osman Sarıal’da, "Bizim dedelerimiz zamanında Of'tan gelip buraya yerleşmişler. Evleri ardı ardına yapmışlar. Buraya gelenler var fotoğraf çekiyorlar, sosyal medyada paylaşıyorlar. Zamanında evleri herkes ihtiyaç olduğu yerlere yapmış. Yamaç yerlere yapmamışlar. Etraflarında dağınık olarak ev yok, manzaramızda gayet güzel" dedi.

DHA

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