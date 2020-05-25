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Karadeniz'de mayıs karı güzelliği

Karadeniz’in yüksek kesimleri, mayıs ayı sonunda yağan karın ardından beyaz örtüyle kaplandı. Doğanın kar ile bembeyaz olması, güzel görüntüler oluşturdu.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 09:42
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Karadeniz'de mayıs karı güzelliği

Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimleri, mayısın son günlerinde yağan karla beyaza büründü. Kar yağışıyla birlikte Zigana Dağı Geçidi'nin yanı sıra yüksek rakımlı mezra ile yaylalarda güzel manzaralar ortaya çıktı. Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasını yayladaki evlerinde geçirenler, karla birlikte manzaranın keyfini çıkardı. Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı 1800 rakımlı Erikbeli Yaylası'nda da üzeri karla kaplanan sarı ve mor renkteki zifin çiçekleri ile orman gülleri, güzel görüntüler oluşturdu. Gümüşhane'nin Dumanlı köyü sınırları içerisinde yer alan 2 bin 140 rakımlı Taşköprü Yaylası da Ramazan Bayramı'nda yağan karla beyaz örtüyle kaplandı. Bayramı yaylada geçirenler, cep telefonu kamerasıyla görüntü çekip, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI

Öte yandan Trabzon Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllüleri de kar yağışı nedeniyle doğada yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için Zigana Dağı Geçidi'nde bazı bölgelere mama, yem ve yiyecek bıraktı. AKUT gönüllüsü Kemal Başkan, sokak hayvanlarının yaşam alanlarına düzenli olarak yem bıraktıklarını anlatarak, "Bu zor günlerde, can dostlarımız da zor günler geçiriyor. Elimizden geldiğince halkımızdan topladığımız yardımlarla onlara yiyecek bırakıyoruz. Bu hayvanlarla aynı dünyayı paylaşıyoruz. Bunların bize depremlerde, afetlerde ne kadar yardımcı olduğunu görüyoruz. Halkımızın bunu unutmamasını istiyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KaradenizMayısKarÇiçek
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