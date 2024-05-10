KKKA hastalığıyla doğal yöntemlerle mücadele amacıyla 2008 yılında Erbaa Belediyesince keklik ve sülün üretim istasyonu oluşturuldu. Tesiste her yıl yetiştirilen 500 keklik ile bin sülün, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü iş birliğiyle her yıl bahar aylarında doğaya salınıyor.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, gazetecilere, kene ısırmalarının bölgelerinde yaygın olduğunu söyledi.

Karagöl, "Üretilen keklik ve sülünleri doğaya salarak bölgede keneyle mücadeleye katkı sağlıyoruz. Buradaki bakım kolay olmuyor. Onların her gün yumurtlaması, kuluçkaya yatırılması, bakımı, büyümesi tabii ki süreç alıyor. Doğaya salımlarını da Milli Parklar ve Doğa Koruma Müdürlüğümüzle beraber gerçekleştiriyoruz." dedi.