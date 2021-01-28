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Karadeniz'de kış aylarının sıcaklık rekoru kırıldı

GİRESUN’un Espiye ilçesinde önceki gün 21.7 derece olarak ölçülen hava sıcaklığı, Karadeniz Bölgesi’nde kış mevsiminde ölçülen tüm zamanların en yüksek hava sıcaklığı oldu. Bölgede sıcak havayı fırsat bilenler sahil ve parkları doldurdu, bağ ve bahçe işlerine yöneldi.

28 Ocak 2021 Perşembe 09:37
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Karadeniz'de kış aylarının sıcaklık rekoru kırıldı

Karadeniz Bölgesi’nde son günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bölgede önceki gün ölçülen en yüksek hava sıcaklığı Giresun’un Espiye ilçesinde 21.7 derece oldu. Bu sıcaklık değeri ile aralık, ocak ve şubat aylarını kapsayan kış mevsiminde tüm zamanların rekoru kırıldı. Sıcak havayı fırsat bilenler sahil ve parkları doldurdu, bağ ve bahçe işlerine yöneldi. Samsun’da vatandaşlar parklarda kış güneşinin keyfini çıkardı. Trabzon’da ise vatandaşlar tarlalarını kazdı, hayvanlarını otlattı. Bölgede kış mevsiminde etkili olan sıcak havalara uzun yıllardır tanık olmadıklarını dile getiren vatandaşlar, yazdan kalma günler yaşadıklarını belirtti.

'BU MEVSİMDE BU HAVALARI BULMAKTA ZOR'

Trabzonlu İskender Yılmaz, "Havalar çok sıcak. Bugün Trabzon’da 18 dereceyi gösteriyor hava. Geçen yıl bu dönemlerde hava sıcaklıkları 8 derece falandı. Kar vardı, yağmur, soğuk vardı. Şimdi ise bahar havası esiyor. Küresel ısınma ile alakalı bir durum sanırım. Sıcak havaları görenler kendini sokaklara attı. Caddeler sokaklar çok kalabalık insanlar evlerde bunaldılar. Bu mevsimde bu havaları bulmak zor" diye konuştu.

'GELDİK BURADA GÜNEŞLENİYORUZ'

Bu yıl kış ayını hiç yaşayamadıklarını belirten Yaşar Tayyar da, "Eskiden bu dönemlerde kar vardı. Bakın kış mevsiminde olmamıza rağmen baharı yaşıyoruz. Havalar iyice kendini bozdu. Ne yağmur var ne soğuk ne de kar yağıyor. Takdir Allah’ın yapacak bir şey yok" dedi.

Vahap Tahir ise, "Havalar çok güzel, sıcak. Geldik burada güneşleniyoruz ama sonumuz hiç iyi değil. Yağmur yağmıyor. Bu havalar peşine kuraklık getirecek" şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonGiresunKaradenizDoğu KaradenizSıcaklıkSıcakIklim
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