Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Karadeniz'de hamsi azaldı, mezgit arttı
Karadeniz'de hamsi azaldı, mezgit arttı
Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu
Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu
4 kişilik aile, kuymaktan zehirlendi
4 kişilik aile, kuymaktan zehirlendi
'Fındık', tedavi için Ankara'ya gönderildi
'Fındık', tedavi için Ankara'ya gönderildi
Tarımda öncelikli hedef 'biyoteknik mücadele'
Tarımda öncelikli hedef 'biyoteknik mücadele'
İş fırsatları için hemen tıkla!

Karadeniz'de hamsi azaldı, mezgit arttı

KARADENİZ'de etkili olan fırtına ve yağmur nedeniyle balık fiyatları arttı. Sinop'ta tezgahlarda azalan hamsinin kilosu 10 TL, artan mezgit ise 15 TL'den satılıyor.

24 Şubat 2020 Pazartesi 10:05
0 Okunma
Karadeniz'de hamsi azaldı, mezgit arttı

Karadeniz'de geçen hafta aralıklarla etkili olan fırtına ve yağmur nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamadı. Karadeniz'de az miktarda avlanan balık nedeniyle tezgahlarda fiyatlar da arttı. Sinop'ta tezgahlarda hamsinin kilosu 10 TL, mezgit ise 15 TL'den satılıyor. Levrek ise kilosu 40 TL'den tezgahdaki yerini alıyor. Son günlerde hamsi avı azalan Karadeniz'de mezgit avında ise yüzler gülüyor. Tezgahlarda en fazla yer alan balık türü mezgit oldu.  

Sinoplu balıkçı Olcay Karabulut, son günlerde levrek ve mezgitin çok olduğunu belirterek, “Levrek, 40 TL’den satılmaya başladı. Bu yüzden halk levrek almakta zorlanıyor. Şu an en yoğun satılan balık mezgit balığı. Hem yumuşak hem lezzetli. Kilogramı 15 TL’den satışa sunuluyor. Kayıklarımız günde 200-250 kilogram mezgit yakalıyor. Allah’a şükür satışlarımız iyi. Hamsi şu an bitti ve yerini mezgit aldı” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KaradenizBalıkHamsiMezgitDeniz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
4 kişilik aile, kuymaktan zehirlendi
4 kişilik aile, kuymaktan zehirlendi
Osmaniye'nin Rapunzel'i Nazar
Osmaniye'nin Rapunzel'i Nazar
Beymelek Dalyanı, 44 tür balığın doğal yaşam alanı
Beymelek Dalyanı, 44 tür balığın doğal yaşam alanı
İstanbul Maltepe Lions Konsey Başkan Yardımcılığı Aday Bildirim Toplantısı
İstanbul Maltepe Lions Konsey Başkan Yardımcılığı Aday Bildirim Toplantısı
Adana'da 'Banker Bilo' filmi gerçek oldu
Adana'da 'Banker Bilo' filmi gerçek oldu
Portakalları yola saçılan kamyonet sürücüsüne yardım ettiler
Portakalları yola saçılan kamyonet sürücüsüne yardım ettiler
Kadir Şeker, el ve dizleri ile boğazından yaralanmış 
Kadir Şeker, el ve dizleri ile boğazından yaralanmış 
Ankara'da hayvan heykellerinin parçalanması mobese kamerasında
Ankara'da hayvan heykellerinin parçalanması mobese kamerasında
İstanbul'da market ürünlerinde denetim
İstanbul'da market ürünlerinde denetim

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit



    ofis taşımacılığı