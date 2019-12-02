Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
107723
ALTIN
269.473
DOLAR
5.7521
STERLİN
7.4210
EURO
6.3347
Veteriner fakültesi hayvan hastanesi konteynerde hizmete açıldı
Veteriner fakültesi hayvan hastanesi konteynerde...
Kaplıcada şifa arıyorlar
Kaplıcada şifa arıyorlar
'Son 6 yılda AIDS vakaları 5 kat arttı'
'Son 6 yılda AIDS vakaları...
Tekstil atölyesinden dünya şampiyonu çıktı
Tekstil atölyesinden dünya şampiyonu çıktı
Sarıkamış’ta iki deprem
Son Dakika
Sarıkamış’ta iki deprem
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kaplıcada şifa arıyorlar

Bitlis'te bulunan kaplıcalar, yaz- kış şifa arayan ziyaretçilerini ağırlıyor. Türkiye'nin birçok kentinden onlarca kişi, dondurucu soğuğa aldırış etmeden kaplıca suyuna giriyor.

Kaplıcada şifa arıyorlar

Bitlis'te bulunan kaplıcalar, yaz- kış şifa arayan ziyaretçilerini ağırlıyor. Türkiye'nin birçok kentinden onlarca kişi, dondurucu soğuğa aldırış etmeden kaplıca suyuna giriyor.

02 Aralık 2019 Pazartesi 12:43
4 Okunma
Kaplıcada şifa arıyorlar

BİTLİS - Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı Köyü'nde bulunan kaplıcalar, yaz-kış ziyaretçilerini ağırlıyor. Romatizma, bel fıtığı, kireçleme, eklem ağrıları, sinüzit, sinir sistemi,böbrek, idrar yolları ve böbrek taşı gibi birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen kaplıyaca gelenler, dondurucu soğuğa aldırış etmeden kaplıca suyuna girip şifa arıyor. Muş, Bitlis, Batman, Ağrı Van, İstanbul gibi kentlerden gelen ziyaretçileri de ağırlayan kaplıcalar, bazı günler dolup taşıyor.

Ahlat İlçesi'nden geldiğini söyleyen Atakan Olcay, üzeri açık kaplıcanın bir çok hastalığa deva olduğunu belirterek, "Bu kaplıca bazı hastalıklara iyi geldiğini duymuştum. Biz de bugün ailece buraya geldik. Hava soğuk, ama kaplıca suyu gayet sıcak. Vatandaşlar bu kaplıcaya oldukça ilgi gösteriyor" dedi.

Kaplıcaya gelen Timur Solan ise kaplıcanın yaz-kış şifa arayan ziyaretçileri ağırladığını ifade ederek,"Türkiye’nin her yerinden gelenler oluyor. Bu su şifalıdır. Her türlü yara bereye iyi geliyor. Özellikle vatandaşlar kış aylarında kar yağdığı zaman daha çok rağbet gösteriyor. Eksi 20-30 derecede bile bu suya girenler  var. Birçok hastalığa deva olan bu kaplıcanın çevre düzenlemesi yapılırsa  çok daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KaplıcaşifaBitlis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mutlu Cuma’da kadın dayanışması
Mutlu Cuma’da kadın dayanışması
Alaşehir Pidesi
Alaşehir Pidesi
GAGAVUZ TARİHİ YERLEŞİM YERLERİ 
GAGAVUZ TARİHİ YERLEŞİM YERLERİ 
Apseli diş çekimi sonucu ölen Durmuş Ay'ın mezarı otopsi için açıldı
Apseli diş çekimi sonucu ölen Durmuş Ay'ın mezarı otopsi için açıldı
Rengini pancardan alan kırmızı zeytin ilgi görüyor
Rengini pancardan alan kırmızı zeytin ilgi görüyor
Karadeniz'de uzun yaşamın sırrı; hamsi ve fındık
Karadeniz'de uzun yaşamın sırrı; hamsi ve fındık
Kara değil mutlu cuma!
Kara değil mutlu cuma!
Prostat kanseri farkındalığı için kuleye 28 metrelik kravat taktılar
Prostat kanseri farkındalığı için kuleye 28 metrelik kravat taktılar
ULUSLARARASINA KADAR UZANAN RAHMET ELİ
ULUSLARARASINA KADAR UZANAN RAHMET ELİ

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans