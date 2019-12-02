Kaplıcada şifa arıyorlar

BİTLİS - Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı Köyü'nde bulunan kaplıcalar, yaz-kış ziyaretçilerini ağırlıyor. Romatizma, bel fıtığı, kireçleme, eklem ağrıları, sinüzit, sinir sistemi,böbrek, idrar yolları ve böbrek taşı gibi birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen kaplıyaca gelenler, dondurucu soğuğa aldırış etmeden kaplıca suyuna girip şifa arıyor. Muş, Bitlis, Batman, Ağrı Van, İstanbul gibi kentlerden gelen ziyaretçileri de ağırlayan kaplıcalar, bazı günler dolup taşıyor.



Ahlat İlçesi'nden geldiğini söyleyen Atakan Olcay, üzeri açık kaplıcanın bir çok hastalığa deva olduğunu belirterek, "Bu kaplıca bazı hastalıklara iyi geldiğini duymuştum. Biz de bugün ailece buraya geldik. Hava soğuk, ama kaplıca suyu gayet sıcak. Vatandaşlar bu kaplıcaya oldukça ilgi gösteriyor" dedi.



Kaplıcaya gelen Timur Solan ise kaplıcanın yaz-kış şifa arayan ziyaretçileri ağırladığını ifade ederek,"Türkiye’nin her yerinden gelenler oluyor. Bu su şifalıdır. Her türlü yara bereye iyi geliyor. Özellikle vatandaşlar kış aylarında kar yağdığı zaman daha çok rağbet gösteriyor. Eksi 20-30 derecede bile bu suya girenler var. Birçok hastalığa deva olan bu kaplıcanın çevre düzenlemesi yapılırsa çok daha iyi olur" ifadelerini kullandı.