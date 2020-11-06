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Kapı kapı dolaşıp yaşam üçgeni oluşturmayı anlatıyor

Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı üyesi liseli Semra Tepeltepe, olası bir şiddetli deprem tehlikesinde vatandaşların kendilerini koruması için seferber oldu. Afet ve acil durumlara hazırlık eğitim sertifikası bulunan Tepeltepe, kapı kapı dolaşarak son olarak İzmir depreminde Ayda bebeğin de kurtulmasını sağlayan yaşam üçgenini anlatıyor.

06 Kasım 2020 Cuma 14:30
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Kapı kapı dolaşıp yaşam üçgeni oluşturmayı anlatıyor

İSTANBUL - Depremde yaşam üçgeni oluşturmak hayati kuralların başında geliyor. Bunun en son örneği İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde görüldü. Rıza Bey Apartmanı enkazdan 91 saat sonra kurtulan Ayda bebek, yaşam üçgeni sayesinde hayatta kaldı. Bu durum Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı Platformu üyesi Semra Tepeltepe’yi harekete geçirdi.

ANLATMAYA ANNESİNDEN BAŞLADI

AFAD ve Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün birlikte hazırladığı ‘Afet ve acil durumlara hazırlık’ eğitim programını tamamlayan lise öğrencisi Tepeltepe, yaşam üçgenini ulaşabildiği herkese anlatmaya karar verdi. Evdeki annesinden başlayan Semra, sonra da oturduğu apartmandaki komşularını bilgilendirdi. Bununla da yetinmeyen Semra, oturduğu İnönü Mahallesi’nde kapı kapı dolaşıp yaşam üçgenini uygulamalı olarak anlattı.

“HAYATTA KALMA ŞANSINI ARTIRIYOR”

Sokakta gördüğü küçük, büyük veya yaşlı herkesi çevirip ‘Yaşam üçgenini biliyor musunuz?’ diye soran Tepeltepe, bilmeyenlere detaylıca anlatırken bilenleri de başkalarına yaymaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Hayat üçgeni olarak da bilinen sistemin depremde olası enkaz durumlarında hayatta kalma şansını artırdığını söyleyen Tepeltepe, “Evimizde yaşam için hayatta kalabileceğim kadar olan boşluklara yaşam üçgeni diyoruz. Salonumuzda koltuğun ya da mutfakta buzdolabının yanına çömelerek bu üçgeni oluşturabiliriz. Böylece tepemize duvar veya çatı düştüğünde gerekli korumayı sağlamış oluyoruz. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklemeliyiz. Depreme maruz kalan birçok kişi yaşam üçgeni sayesinde enkazdan sağ çıkarıldı” dedi.

Tepeltepe, AFAD ve Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen ‘Her sokakta 2 Gönülbağı Genç AFAD Gönüllü Projesi’ kapsamında başarı sertifikası almıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı üyesi Liseli Semra TepeltepeYaşam üçgeni
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