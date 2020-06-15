KAPADOKYA’NIN TERMAL MERKEZİ: KOZAKLI KAPLICALARI

MURAT AK





Büyülü güzellikte peribacalarının mesken tuttuğu Kapadokya’da şifalı termal sular da güzelliğinize güzellik, yorgunluğunuza dinginlik, dertlerinize deva olmak için yeryüzüyle buluşmakta. Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde bulunan termal su, içerdiği radon gazıyla, gençleştirici ve güzelleştirici özelliğiyle biliniyor.

NEVŞEHİR’İN EN UZAK İLÇESİ

1954 yılında birbirine yakın bir mesafede bulunan Hamamorta, Bağlıca, Buruncuk ve Kozaklı köylerinin birleşmesi ve Kozaklı ismi ile ilçe olarak kurulmuştur. Kozaklı, yaklaşık 85 kilometre uzaklığı ile Nevşehir’in en uzak ilçesi konumundadır. Kozaklı’nın, Kayseri, Kırşehir ve Yozgat gibi komşu illere de ortalama uzaklığı 90 km civarındadır.

KOZAKLI İSMİNİN KÖKENİ

Kozoğlu isimli bir dervişin ilçede türbesi bulunmaktadır. Bu dervişin gürül gürül kaynayan sıcak suyun etrafını kayalarla çevirdiği ve bir hamam inşa ettiği rivayet edilmektedir. Sıcak su etrafında kurulan bu hamam, konum olarak çevre köylerin ortasında kalmıştır. Bu nedenle bu bölgeye Hamamorta isminin verildiği, türbe taşlarında bulunan yazılardan anlaşılmaktadır. Nitekim türbe taşları üzerinde yapılan araştırmalarda, Kozoğlu adlı dervişin, Selçuklular döneminde burada yaşadığı ve ilçenin adının da buradan geldiği belirtilmektedir. Bir başka rivayette ise bölgede bulunan kaplıcalardan yükselen buharın pamuk kozasına benzediğinden, yerleşim yerine “Kozaklı” isminin verildiği belirtilmektedir.

AHALİ TÜRKMEN KÖKENLİ

Kozaklı halkının kökeni genelde Türkmen (Akçakoyunlu, Kızılkoyunlu, Yabanlı aşiretleri) olup 18. yüzyıl sonlarında Toroslarda yaşayan Acıöğünlü (Acıön) yörükleri de dönemin iskan politikaları nedeniyle bölgeye yerleştirilmişlerdir. Hatta farklı bir rivayette, Aydın bölgesinde yaşayan yörüklerden "Kozak" isminde bir beyin oymağını da yanına alarak o dönemde ormanlık bir alan olan bu bölgeye yerleştiği ve Kozaklı’nın da ismini bu yörük beyinden aldığı rivayet edilmektedir.

ÜLKEMİZİN EN ÖNEMLİ TERMAL MERKEZLERİNDEN BİRİ

Alman Kaplıcalar Birliği tarafından yapılan sınıflama da Kozaklı termal suyu; sodyum, kalsiyum klor ve Radon mineralleri ihtiva ettiğinden A ve C grubu şifalı sular kategorisinde değerlendirilmektedir. Kozaklı şifalı termal suyunun sıcaklığı 27 ile 93 derece arasında farklılık göstermekte olup suyun kaynaktan çıkış sıcaklığı ortalama 97 C'dir.

TERMAL SU RADON GAZI İHTİVA EDİYOR

Kozaklı termal suyunun ülkemizdeki birçok kaplıcadan farklı ve muhteşem bir özelliği var. Radon gazı ihtiva eden Kozaklı termal suyu; gençleştirici ve güzelleştirici bir özelliğe sahip. Her yıl yurdun ve dünyanın dört bir tarafından binlerce misafirini ağırlayan Kozaklı Kaplıcaları, güzellik ve şifa dağıtıyor.

ŞİFA MERKEZİ: KOZAKLI

Kozaklı termal suyunun; kemik erimesi (osteoperoz), kronik bel ağrıları, romatizmal hastalıklar, deri hastalıkları, kan dolaşımı hastalıkları, iç salgı ve sindirim sistemi hastalıkları, astım, bronşit, sinüzit, göğüs hastalıkları, böbrek ve idrar yolu hastalıkları, kemik ve kireçleme hastalıkları, metobolizma hastalıkları, obezite gibi birçok hastalık için tedavi edici yardımcı unsurları içerdiği belirtilmektedir.

HER BÜTÇEYE UYGUN KONAKLAMA İMKANLARI

Son yıllarda gerçekleştirilen dev yatırımlarla cazibesini artırarak önemli bir termal merkez haline gelen Kozaklı’da konaklamak, son derece uygun. 5 yıldızlı otellerde dahi uygun fiyatlarda konaklama imkanı bulabileceğiniz Kozaklı’da her bütçeye uygun tesisler bulunmaktadır. Özellikle Divaisib Termal Otel, her mevsim yoğun ziyaretçi akınına uğramakta, verdiği kaliteli hizmetle göz doldurmaktadır. Ankara - Kayseri karayolu üzerinden gelen konuklar, Topaklı'da Diva Dinlenme Tesisleri’nde dinlendikten sonra otele transfer edilebilmektedirler.

ASTIM BUHAR MAĞARASI’NA DA MUTLAKA UĞRAYIN

Kozaklı kaplıcalarında, yerel müteşebbislerin girimleriyle oluşturulmuş Astım Buhar Mağarası bulunmaktadır. Termal suyun orijinalliği bozulmadan saf haliyle kullanıldığı yapay mağarada, şifalı termal suyu kullanabilir, buharı teneffüs edebilir, vücudunuza sıhhat, ruhunuza tazelik kazandırabilirsiniz.

BÖLGE EKONOMİSİNDE TARIMIN ÖNEMİ BÜYÜK

Kozaklı ekonomisinde kaplıca kadar, tarım da önemli bir yere sahip. İlçe, yaklaşık 675.000 dekar gibi çok geniş tarım arazilerine sahip olup bu arazilerin %93’ünde kuru, % 7’lik kısmında ise sulu tarım yapılmaktadır. Üretilen tarım ürünlerinin büyük çoğunluğu; buğday, arpa, şeker pancarı, ayçiçeği, patates, çavdar gibi ürünlerden oluşmaktadır.

KANLICA’DA YER ALTI ŞEHRİ VAR

Kozaklı ilçe merkezine yaklaşık 7 km mesafede Kanlıca Kasabası’nda, yer altı yerleşimi bulunmaktadır. Kozaklı ilçe merkezinde bulunan Kozoğlu Türbesi ve Hamamı’nı da ziyaret etmeden sakın ayrılmayın.

ULAŞIM KOLAY

Kozaklı; Ankara - Kayseri karayolu güzergahında bulunan Topaklı ilçe merkezine, yaklaşık 25 km’lik bir mesafede bulunmaktadır. Münferit aracınızla kolaylıkla ulaşım sağlayabileceğiniz Kozaklı’ya, otobüsle Ankara - Kayseri karayolunda bulunan Topaklı’da, Kozaklı minibüslerine aktarma yaparak kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Kozaklı minibüsleri, yaz kış sürekli ve sık periyotlarla ulaşım hizmeti sağlamaktadır.

KAPADOKYA’NIN TERMAL MERKEZİ KOZAKLI’YA YELKEN AÇIN

Bir başka güzellik merkezinde buluşmak dileğiyle özgürlüğünüzü alın ve gençleştirici, güzelleştirici radon gazlı şifalı termal suyuyla, enfes lezzette patatesi, ekmeği ile sizleri bekleyen Kozaklı’ya yelken açın, hep seyahatte kalın…

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