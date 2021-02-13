Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 0
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1538
ALTIN
412.719
DOLAR
7.0235
STERLİN
9.7486
EURO
8.4942
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 19 sözleşmeli personel alacak
Hatay MKÜ sözleşmeli personel...
Konya Selçuklu'da icradan satılık 92.100 m² tarla
Konya'da icradan satılık tarla
Gelir İdaresi Başkanlığı 280 Şoför Alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 280...
20 adet iş yeri ihaleyle kiraya verilecek
20 adet iş yeri...
20 akademik personel alınacak
20 akademik personel alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kanseri yarış tutkusuyla yendi, hayali olan yarış pistini kurdu

İzmir'in Menderes ilçesinde yaşayan 100'ü aşkın kupanın sahibi olan profesyonel rallici Bahadır Sevinç, yaklaşık 22 yıldır tutkunu olduğu yarışlar sayesinde kanseri yendi.

13 Şubat 2021 Cumartesi 10:38
3 Okunma
Kanseri yarış tutkusuyla yendi, hayali olan yarış pistini kurdu

Yaklaşık 2 yıl önce Alman kurdu cinsi köpeği 'Rex'in dokunduğu boynunda şişliği fark edince tiroid kanseri olduğunu öğrenen Sevinç, hemen tedaviye alındı. Ancak, buna rağmen kanser, vücuduna yayılmaya başladı. Doktorların "Yaşamaz" dediği Sevinç, tedavi gördüğü sırada tutkunu olduğu yarış pistlerinden kopamadı. Bir yandan tedavi gördü, bir yandan da yarışlara katıldı.

Bir yıl içinde katıldığı 12 yarışın tamamında birinci oldu. Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Sevinç, "Yarışlar olmasaydı bugün burada olamazdım" dedi. Yıllardır hayal ettiği yarış pistini kurup, hizmete açan Sevinç, minnattar olduğunu söylediği sağlık çalışanlarına ücretsiz yarış eğitimi verecek.

'YARIŞLARDAN HİÇ KOPMADIM'

Yaklaşık 22 yıldır yarış sporuyla ilgilendiğini anlatan Sevinç, "İlk kez 1999 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Atatürk Kupası'na katıldım. Bu işi iyi yapabileceğimi anladıktan sonra hiç bırakmadan devam ettim. Hastalığımı öğrendikten sonra ve tedavi sürecinde de yarışları bırakmadım. Kanser tedavisi gördüğüm dönemde katıldığım Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFES) Aydın Otomobil Sporları Kulübü'nün (AYOSK) düzenlediği 12 yarışın tamamında birincilik elde ettim. Tedavim sırasında yarışlardan hiç kopmadım ve hepsine katıldım" dedi.

SAĞLIK YILI İLAN ETTİ

Hayali olan yarış pistini bu sene hayata geçirdiğini anlatan Sevinç, "İzmir'in Menderes ilçesinde bir yarış pisti açtım, bu pistin içinde 297 dönümlük Türkiye'nin en büyük interaktif macera parkı olacak. İçinde go-kart, paintball, macera parkurları, etkinlik alanları yer alacak. Faydalı şeyler yapmak istiyorum ve her geçen gün kendimi daha iyi hissediyorum. Takımım adına bizleri hem koronavirüs süreci hem de diğer zamanlarda yalnız bırakmayan emektar sağlık çalışanlarımız için 2021'i 'sağlık yılı' ilan ettim. Bu kapsamda 5 doktor ve 5 hemşireye takımımda ücretsiz yarışma hakkı vereceğim. Onlara moral ve motivasyon sağlayacak etkinlikler yapmak istedim. Böylelikle onlara bir nebze de olsa katkıda bulunmak ve minnettarlığımı göstermek istiyorum" diye konuştu.

'YARIŞ OLMASAYDI BURADA OLAMAZDIM'

Yarış sporuna gönül verdiğini söyleyen Sevinç, "Koronavirüs nedeniyle geçen yıl yarış sezonu iptal edildi. Bir önceki sezon aracım yandı. Hareket halindeki araçtan atlayıp, sağ ve soldaki kaput mandallarını açtım. Aracım söndürülene kadar başında bekledim. Mücadeleyi bırakmadığınız zaman kazanıyorsunuz. Araçlarımızda her türlü güvenlik tedbiri alınıyor. Ben yarış olmasaydı burada olamazdım. Bir takım tutkusunun olması insanın hayatta bazı şeyleri aşmasını kolaylaştırıyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bahadır SevinçKanserOtomobilYarışPistİzmirMenderes
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prof. Dr. Orta: Milli Kuraklık Merkezi kurulmalı
Prof. Dr. Orta: Milli Kuraklık Merkezi kurulmalı
Hazar Gölü adacığındaki tavşanları jandarma besliyor
Hazar Gölü adacığındaki tavşanları jandarma besliyor
Mağarada ürettikleri kendirleri 81 ile gönderiyorlar
Mağarada ürettikleri kendirleri 81 ile gönderiyorlar
Düzceli müzisyenlerden huzurevi sakinlerine 14 Şubat konseri
Düzceli müzisyenlerden huzurevi sakinlerine 14 Şubat konseri
"Balon balıkları dünyadaki en zehirli ikinci hayvan"
"Balon balıkları dünyadaki en zehirli ikinci hayvan"
ULUPAMİR KÜLTÜR BAYLIĞI
ULUPAMİR KÜLTÜR BAYLIĞI
TÜRKİYE'NİN İLK VE TEK BALIK GURMESİ
TÜRKİYE'NİN İLK VE TEK BALIK GURMESİ
Gül seralarında Sevgililer Günü mesaisi
Gül seralarında Sevgililer Günü mesaisi
Palandöken pistleri tatilcilerle cıvıl cıvıl oldu
Palandöken pistleri tatilcilerle cıvıl cıvıl oldu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma