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Kangal köpekleri 'doğal terapi' sağlıyor

Sivas'taki en önemli üretici konumunda bulunan İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi'nin işletmecisi Hüseyin Yıldız, Kangal köpeği ile vakit geçirmenin insanlara doğal terapi olduğunu ve stresten uzak tuttuğunu söyledi. Köpeklerle doğada kısa süreli de olsa vakit geçirmenin günün yorgunluğunu da aldığını belirten Yıldız, bunu uzmanların da önerdiğini söyledi.

Kangal köpekleri 'doğal terapi' sağlıyor

Sivas'taki en önemli üretici konumunda bulunan İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi'nin işletmecisi Hüseyin Yıldız, Kangal köpeği ile vakit geçirmenin insanlara doğal terapi olduğunu ve stresten uzak tuttuğunu söyledi. Köpeklerle doğada kısa süreli de olsa vakit geçirmenin günün yorgunluğunu da aldığını belirten Yıldız, bunu uzmanların da önerdiğini söyledi.

01 Kasım 2019 Cuma 12:00
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Kangal köpekleri 'doğal terapi' sağlıyor

SİVAS - Sivas'ta bulunan İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi'nin işletmecisi Hüseyin Yıldız, Kangal köpeğinin Türkiye'nin en seçkin ve doğal ırkına sahip olduğunu ve sahibine olan bağlılığı ile ön plana çıktığını söyledi. Kangal köpekleri ile doğada kısa süreli de olsa vakit geçirmenin günün yorgunluğunu da aldığını belirten Yıldız, insanlar için bir terapi kaynağı olduğunu ve uzmanların da tavsiye ettiğini ifade etti. 

'BİR SAAT DOLAŞMAK TÜM SIKINTILARINIZI GİDERİR'

Sonbahar mevsiminde Kangallarla yürüyüş yapmanın insan üzerindeki etkilerine değinen Yıldız, "Sonbahar mevsimi köpeklerle bir başka güzel. Köpek dediğimiz zaman aklımıza bizim Anadolu'da Kangal ırkı köpeğimiz gelir. Kangal ırkı köpeğimiz insana heves, sağlık, sevgi katar. İnsanın iç dizaynını okşar. Bizi içten benimser ve sizin siz olmanızı hatırlatır. Kangal köpeklerimle sonbahar mevsiminde suyu çok sevdikleri için onlarla çok temiz akan bir nehir kenarına geldim. Onlarla birlikte dolaştık ve bir gün geçirmek istedim. Bizim Anadolu aslanı ırkımız dünyada verebileceği en iyi sağlık terapisini sizlere sunar. Sizin gün içinde oluşan tüm sıkıntılarınızı gidermenizi sağlar. Yani günde 1 saat Kangal köpeği ile dolaşmak kadar güzel bir terapi olamaz. Onların yanında kendimi çok mutlu hissediyorum. Onların gücüne çok güveniyorum. Herhangi bir tehlikeye karşı benim korkum olmuyor. Hem beni koruyorlar hem de sevgi dolu bir iletişim sağlıyoruz. Ayrıca da bana sağlık aşılıyorlar" dedi. 

'KANGALLAR VEFALI, SAF BİR DOSTTUR'

Kangalların çeşitli sosyal sorumluk projelerinde yer alması gerektiğini söyleyen Yıldız, şunları söyledi: "Kangal köpeğimiz görev almasını bilen bir ırktır. Çocuklarınızda herhangi bir sıkıntı varsa alın kangallarla gezdirin. Gezmeyi sevmeyen çocuklarınız varsa Kangallar onlara bir heves katar. Ayrıca yapılabilecek en güzel terapilerden biri de Kangal ne kadar adım attırırsa o kadar sağlıkla buluşturur. Kangal bir yarendir, bir dosttur. Kangal köpeklerinin çok daha fazla sosyal sorumluluk projelerine dahil edilmesi gerektiği düşüncesindeyim. Çünkü bizim hayvanlarımız doğal ve doğanın hiyerarşisini bünyesinde barındıran bir ırktır. İçinde insana karşı saf bir dostluk vardır. Aklınıza geleni okur ve sizleri rahatlatır. Kangal köpeği ile düzenli yürüyüş yapan insanların hayat verimliliği artar. Saf ve güvenilir bir dostunuzun doğada sizin yanınızda oluşu artı bir değer katar. Kangallar vefalı, saf bir dosttur."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kangal KöpekleriDoğal Terapi
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