Kalitesiz farlar görme oranını azaltıyor

İSTANBUL (DHA)

Ayarları yapılmayan araç farları ve araca sonradan takılan orijinal olmayan farların kazaya davetiye çıkardığını belirten Uluslararası Yol Emniyeti Uzmanı Mert İntepe, "Kalitesiz bir far görme oranını yüzde 50’nin üzerinde olumsuz etkiliyor" dedi.

Gece araç kullanan sürücülerin en büyük şikâyetlerinden biri far ayarı yapılmamış araçlar ve orijinal far kullanmaya sürücüler. Karşıdan ya da arkadan göze direkt gelen bu far ışıklarının trafikte sürücüler zor anlar yaşattığına dikkat çeken Uluslararası Yol Emniyeti Uzmanı Mert İntepe, sürüş emniyeti için önemli uyarılarda bulundu. Kalitesiz bir farın görme oranını yüzde 50’nin üzerinde olumsuz etkilediğini belirten İntepe, zenon farlara dikkat çekti.

"ORİJİNAL OLMAYAN FARLAR KAZAYA DAVETİYE ÇIKARTIYOR"

Özellikle kış aylarının yaşadığı şu günlerde Türkiye'nin birçok yerinde kar ve gizli buzlanma olduğunun altını çizen Mert İntepe, "Bu kar ve gizli buzlanmada kalitesiz bir xenon farından yansıyan ışık, görüşünüzü yüzde 50'nin üzerinde etkileyebilir. Bir yayayı düşünün karşıdan karşıya geçmeye çalışıyor. Arabayı görmesine rağmen yaya yola çıkıyor. Bu tür orijinal olmayan farlardan dolayı mesafe algısı da bitiyor. Aslında far, florasan gibi gözünüzü alıyor. Çünkü gözleriniz mesafeyi algılayamıyor ve siz yola çıkayım mı, çıkmayayım mı karar veremiyorsunuz. Diğer taraftan sürücü de hareket halinde. Yolda gizli buzlanma var ve farınızı yakıyorsunuz. Arkadan da bir araba geliyor. O da aynı şekilde kalitesiz bir farla hepsi aynadan yansıyor. Bu durumda sürücü yüzde 80 görüş kaybı ile hareket ediyor. Sürücü frene mi bassın, direksiyon mu çevirsin, tehlike nerede, ne kadar uzaktayım hiçbirini algılanmıyor. Bu çok büyük bir risk doğuruyor” diye konuştu.

NASIL ÖNLEM ALABİLİRSİNİZ?

Görme yetisine zarar veren, orijinal olmayan ayarsız farlara karşı önlem almanın oldukça zor olduğunu belirten İntepe, "Arkanızda görüşünüzü olumsuz etkileyen bir far gördüğünüzde muhakkak o araca yol vermeyi deneyin. Karşıdan gelen arabaların far ışıklarına karşı önlem almak çok kolay değil. Bu gibi durumlarda, bakış yönümüzü değiştirin, direkt olarak fara bakmaktan vazgeçin. Bunun yerine ön cam üzerinde başka bir yere bakmayı deneyin. Gözünüzü ve kafanızı yönlendirebilirsiniz. Gözünüzün görmediği ışık kümesinden kurtulmaya çalışın. Aynanın ayarını değiştirerek arkadan gelen fardan kurtulabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

"ÜÇ LİRALIK BİR AMPUL KAZAYA SEBEP OLABİLİR"

Sürücülerin araçlarına orijinal ekipmanlar haricinde bir ürün kullanmaması gerektiği konusunda uyaran İntepe, "Sürücünün yolu ve yayayı görememesi bazen basit bir sebepten kaynaklanıyor. Kazaya, 3 liralık bir ampulün sebep verdiğini düşünmek çok kolay değil. Bu nedenle aracınıza orijinal ekipmanları haricinde bir ürün kullanmayın. Türkiye'nin her yerinde kar olan bu dönemde emniyet kemeri takmayı unutmayın kış lastiksiz hareket etmeyin” dedi.

"TÜV'ÜN ONAY VERMEDİĞİ BİR FARI KULLANMAYIN"

Son dönemlerde araba üreticilerinin araçlara koydukları farların dünya standartlarına uygun hale getirildiğinin altını çizen Mert İntepe, araç muayenesinde yetkili kuruluş olan TÜV'ün onay vermediği farın kullanılmaması gerektiğini kaydetti. İntepe, "Satın aldığınız arabaya dışarıdan TÜV'ün onay vermediği bir farı taktırdığınızda ampul olarak görüş kalitesi ile ilgili olarak bir problem yaşattığı gibi sürekli bozulmalara yani far ampulün kesilmesine sebep oluyor. Hem görüşe problem yarattığı gibi hem de ekonomik bir problem yaratıyor” uyarısında bulundu.

DOÇ. DR. CİNGÜ: ANLIK GÖRME KAYIPLARINA NEDEN OLUYOR

Medicana Çamlıca Göz Hastalıkları bölümünden Doç. Dr. Abdullah Kürşat Cingü ise iyi ayarlanmamış orijinal olmayan xenon farların gece görüşünde ciddi problemlerle sebep olabileceği belirtti. Doç. Dr. Abdullah Kürşat Cingü sözlerine söyle devam etti:

"İyi ayarlanmamış orijinal olmayan farlar, gözlerde anlık görme azalmalarına, kamaşmalara, karalık adaptasyonu zorluğuyla sürüş emniyetinde olumsuzluklara yol açabilir. Bize bu tür sorunlarla gelen hastalarımızda ilk önce kendi gözlerinde bir kusur olup olmadığına bakıyoruz. Görme keskinliklerini muayene ediyoruz ayrıca sonrada gelişen katarak problemleri var mı? Retina hastalıkları var mı? Görme alanlarında problem var mı? bütün bunları gözden geçiyoruz.”

SÜRÜCÜLER BU FARLARDAN ŞİKAYETÇİ

Uzun yol TIR şoförü Abdullah Düz, orijinal olmayan farlardan yana şikayetçi olduğunu ifade ederek, "Bu tür farlara yolda çok denk geliyorum ve benim gözümü alıyor. Farların saçtığı sert ışıktan dolayı gözümde yaş geliyor. Bu tür farlara karsı yetkililerden önlem almalarını istiyoruz” dedi.

Bir diğer şoför Gürsel Gürsoy de, "Bazı araçlardaki farları normal araçlara göre daha şiddetli ışık veriyor. Bu ışıklar yolda bize zor anlar yaşatıyor, gözlerimizi alıyor. Sanki bir kaynak makinesi bakarmışım gibi oluyor gözlerim ani kararma oluyor gözlerimde böyle durumlarda” ifadelerini kullandı.