KAGİDER projesi ile kadın kooperatiflerinin el emeği Özlem Süer markasıyla buluştu

DİNÇER KARACALAR

KAGİDER’in (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) 2020 yılından bugüne sürdürdüğü “KAGİDER Kooperatif Destekleme Projesi’’İzmit’te bulunan Çınar Kadın Kooperatifi ve İstanbul Beylikdüzü’ndeki Harmoni Kadın Kooperatifi’ni Özlem Süermarkası ile bir araya getirdi. Proje kapsamında, kadın kooperatiflerinin el emeği ile hazırladıkları ürünlerin tanıtımına önemli bir destek sunulurken, kooperatiflerin sürdürülebilirliği adına özel koleksiyonlar hazırlanmasına da mentorluk ediliyor.

Ünlü moda tasarımcısı Özlem Süer’in kooperatiflerdeki kadınların el emeği ile ürettiği ürünleri değerlendirdiği özel koleksiyonu, 25 Ekim 2021 tarihinde Özlem Süer House’da davetlilerin karşısına çıktı.

Kadınların kendileri ve çocukları için güçlü bir gelecek inşa edebilmeleri amacıyla sosyo-ekonomik gelişme ve büyüme sağlama arayışı içinde bulunan kadınlardan oluşan BeylikdüzüHarmoni ve el emeği tekstil ürünleri üreten kadınları çatısı altında buluşturan İzmit Çınar Kooperatifi’nin kadınları da bu özel etkinlikte bir araya geldi.