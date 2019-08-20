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KADINA DAİR HERŞEY 13-14-15 EYLÜL’DE WATERGARDEN KADINCA FEST’TE

MÜZİK, EĞLENCE, SÖYLEŞİ VE ALIŞVERİŞ BULUŞUYOR

KADINA DAİR HERŞEY 13-14-15 EYLÜL’DE WATERGARDEN KADINCA FEST’TE

MÜZİK, EĞLENCE, SÖYLEŞİ VE ALIŞVERİŞ BULUŞUYOR

20 Ağustos 2019 Salı 11:47
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KADINA DAİR HERŞEY 13-14-15 EYLÜL’DE WATERGARDEN KADINCA FEST’TE

HABER: DİNÇER KARACALAR
 

EBRU ŞALLI, NESLİHAN YARGICI, YAĞIZ İZGÜL VE SÜRPRİZ İSİMLER KADINCA FEST'TE 

13-14-15 Eylül tarihlerinde Anadolu Yakası'nın en büyük alışveriş ve yaşam merkezi Ataşehir Ataşehir Watergarden Türkiye'nin kadınlara özel alışveriş festivali Kadınca Fest'e ev sahipliği yapacak. 

Banu Noyan organizasyonu ile gerçekleşecek olan Kadınca Fest'te hiçbir yerde bulamayacağınız, bugüne kadar keşfetmediğiniz özel tasarım ürünler sizleri bekliyor. 

Doya doya alışveriş yapabileceğiniz Kadınca Fest'in sürprizleri bununla da bitmiyor.. 

ÜNLÜ KONUKLARLA SÜRPRİZ BULUŞMALAR

Pilates uzmanı Ebru Şallı, ünlü şef Yağız İzgül, duayen modacı Neslihan Yargıcı, evinizin mimarı Selim Yuhay, kadınlara özel bu festivalde, Kadınca Fest misafirleriyle buluşacak ve merak ettiğiniz tüm soruları yanıtlayacak.

Ünlü isimlerle yapılacak söyleşilerin yanı sıra dekorasyon, moda, saç, makyaj trendlerinin konuşulacağı, ünlü şeflerin mutfağın püf noktalarını ve çok özel tarifleri paylaşacakları muhteşem, rengarenk bir Alışveriş Festivali’nde kadına dair her şey var.

ÇOCUKLARA ÖZEL ATÖLYELER 

Sürpriz isimlerin katılacağı festival kapsamında çocuklara özel eğlenceli ve eğitici atölyeler de yer alacak. 

13-14-15 Eylül tarihlerinde müzik, eğlence, söyleşi ve alışverişi bir araya getiren Kadınca Fest'te buluşalım. 

Haber Dinçer Karacalar

Yer: Watergarden-Ataşehir (Kat:B1-1)

Tarih: 13-14-15 Eylül 2019

Saat: 10.00-22.00

Bilgi: Banu Noyan İletişim-Organizasyon 

Ümmühan Eyvazoğlu: 0530 236 98 95

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
MüzikEğlenceSöyleşiAlışverişKADINA DAİR HERŞEYWATERGARDEN KADINCA FESTDinçer Karacalar
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