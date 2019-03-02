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Kadıköy'deki vahşi cinayet: 2 şüpheli tutuklandı 

Kadıköy'de çöp konteynerinde bulunan iki bacakla ortaya çıkan vahşi cinayetin ardından yakalanan Fahrettin Öztürk ile ona yardım ettiği iddia edilen Ferhat Y. "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık, 2 şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti.

Kadıköy'deki vahşi cinayet: 2 şüpheli tutuklandı 

Kadıköy'de çöp konteynerinde bulunan iki bacakla ortaya çıkan vahşi cinayetin ardından yakalanan Fahrettin Öztürk ile ona yardım ettiği iddia edilen Ferhat Y. "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık, 2 şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti.

02 Mart 2019 Cumartesi 11:17
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Kadıköy'deki vahşi cinayet: 2 şüpheli tutuklandı 

İSTANBUL(DHA)

Kadıköy'de kağıt toplayıcıları tarafından bir çuval içinde iki bacak bulunarak, polise ihbar edilmişti. Olay yerine gelen polis ekipleri başlattıkları soruşturmada olayın faillerini aynı gün içinde yakalamıştı. Cesedin bacaklarının konduğu  çuvaldaki kargo etiketindeki bilgiler kullanılarak tespit edilip yakalanan, amcasını öldürüp parçalara ayıran Fahrettin Öztürk ile Ferhat Y., Ahçı Turgut K. ve garson Fatih D. emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. 

Soruşturmaya bakan Cumhuriyet Savcısı, ifadesini aldığı 4 şüpheliyi de tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Mahkeme de Fahrettin Öztürk ve Ferhat Y.'yi "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık, 2 şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti.  

DHA

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KadıköyCinayetşüpheliTutuklamaönce Vatan
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