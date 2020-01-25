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İZMİR ŞAİR VE YAZARLAR DERNEĞİ GÖSTERİŞLİ BİR AÇILIŞ GECESİ İLE GÜZEL, BİR O KADAR İHTİŞAMLI ORGANİZASYONA İMZA ATTI
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İZMİR ŞAİR VE YAZARLAR DERNEĞİ GÖSTERİŞLİ BİR AÇILIŞ GECESİ İLE GÜZEL, BİR O KADAR İHTİŞAMLI ORGANİZASYONA İMZA ATTI

Bu yolculuğa çıkarken bu iş yürek işi dedik. Yazma edinimi, güzel bir yolculuğa başlamaktır dedik. Yıldızların yoldaşı olmaktır, gecedir, derindir, senin gibi hissedebilen insanlarla yürüyebilmektir, hissetmektir, duygudur, güzel işler yapmaktır. Anlaşılmayı beklemez sadece içindeki o kişisel edinimi hep dışarı vurmak ister. Paylaşmak ister. Güzel olan her şey duyulmalı.

İZMİR ŞAİR VE YAZARLAR DERNEĞİ GÖSTERİŞLİ BİR AÇILIŞ GECESİ İLE GÜZEL, BİR O KADAR İHTİŞAMLI ORGANİZASYONA İMZA ATTI

Bu yolculuğa çıkarken bu iş yürek işi dedik. Yazma edinimi, güzel bir yolculuğa başlamaktır dedik. Yıldızların yoldaşı olmaktır, gecedir, derindir, senin gibi hissedebilen insanlarla yürüyebilmektir, hissetmektir, duygudur, güzel işler yapmaktır. Anlaşılmayı beklemez sadece içindeki o kişisel edinimi hep dışarı vurmak ister. Paylaşmak ister. Güzel olan her şey duyulmalı.

25 Ocak 2020 Cumartesi 19:05
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İZMİR ŞAİR VE YAZARLAR DERNEĞİ GÖSTERİŞLİ BİR AÇILIŞ GECESİ İLE GÜZEL, BİR O KADAR İHTİŞAMLI ORGANİZASYONA İMZA ATTI

ASLI MERCAN SARI

İZMİR

 

Geçtiğimiz günlerde İZMİR ŞAİR VE YAZARLAR DERNEĞİ gösterişli bir açılış gecesi ile güzel bir o kadar ihtişamlı organizasyona imza attı. İzmir Şair ve Yazarlar Derneği kokteyline Saygıdeğer Yönetim Kurulu başkanı Murat Demir Bey’in daveti ile katıldım. Gece de kulvarında başarılı şair, yazar ve İzmir’in tanıdık, sevilen iş insanları oradaydı.

Ben ise bu güzel insanlarla aynı çatı altında olmaktan mutluluk ve onur duydum. Bundan sonra İzmir Şair ve Yazarlar Derneğinin Basın, Yayın ve Halkla ilişkiler sorumlusu olarak her daim yanlarında olacağım.

Amacımız Murat Bey’in dediği gibi; her duyguyu satırlardan bir resim haline getirip aile tablomuzun içinde unutulmaz eserler yaratmak.

 Bu muhteşem ve gelecek vaad eden derneğin açılış konuşmasını Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demir yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

Sayın Murat Demir:

Aslı Hanım; 18/01/2020 tarihinde yapmış olduğumuz açılış gecemizde bizimle beraber olup geceye katılan, katılmak isteyip de çeşitli nedenlerden dolayı aramızda olamasa da kalben her zaman varlığını hissettiren herkese canı gönülden teşekkür ediyorum.

Yıllardır emeğimin, alın terimin karşılığı olarak en büyük hayalime ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyorum.

Ve tabi ki bu daha ilk Adım.

Şiirlere gönülden bağlı biri olarak kurmuş olduğum İzmir Şair ve Yazarlar Derneğinin neleri hedef aldığını, amaçlarını dile getirmek bile beni onurlandırıyor.

Hiçbir zaman bencil bir fikir içinde olmadım.

Her alanda yapmayı düşündüğüm çalışmalarımla birçok insanında faydalanabilme ihtimalini düşünerek hareket ettim.

Sadece Şiir yazmak, Roman yazmak değil de, var olan duyguları insanlarla diyaloglar kurarak kaleme almayı amaç edinmişimdir.

Diyaloglar sonucu ve yaşamış olduğumuz hayat arasında gözlemlediklerim, insanların yaşam zorluğu içinde ki mücadeleleri oldu.

Okula harçlıksız giden küçük çocuklar, aç olduğu halde okulda ki öğle yemekleri saatlerinde gururundan "Ben Tokum" diyen ergenlik yaşında ki kız ve erkek çocukları, yırtık ayakkabılarla Yağmur, çamur demeden kilometrelerce yolu yürüyerek gidip gelen öğrenciler…

Çocukları okuldan gelecek ve evde bir şey yokken ne pişirebilirim diye kendini yerden yere vuran, hüzün dolu anneler…

Çok Güzel Şiirler yazıp Kitap çıkarabilme imkanı olamayan şairler…

Kitap fuarında esir misali kitap satmaya çalışan Şair ve Yazar arkadaşlar…

Dışarı çıkmak isteyen ve imkanı ( Tekerlekli sandalyesi ) olmayan hassas şirin nineler, parası olmadığı için kitap alıp okuyamayan insanlar...

Ve daha sayabileceğim birçok duyguyu yoksullukla yaşayan bütün insanlar...

Ben İzmir Şair ve Yazarlar Derneğini kurarken hayatta yaşadığım, tanık olduğum en zor şartları, imkansızlıklar karşısında ki o sessiz çığlıkları hep birileri duysun istedim. Boynumu büke büke yaşadım.

Umudumu kaybediyordum ki, bir mucizenin dokunuşu sayesinde istediklerimi yapabilme imkanı buldum. İşte bu zorlukları başka kimseler daha yaşamasın diye bu derneği kurdum.

Sadece Şairlerin ve Yazarların değil, güzel düşünen, vatanını seven, güzel duygular besleyen herkesin, evidir bu dernek.

Kucaklayan bir sevgi ile Kapımız ve Kalbimiz her zaman açıktır.

Büyük misyonlar amaçlayarak çıktığımız bu yolda İnsanlara ve sanatsal becerisi olan herkese faydalı olabilme amacını taşıyoruz.

BİR BAYRAK GİBİ GÖKYÜZÜNDE MUTLULUKLARLA DALGALANABİLMEKTİR AMACIMIZ

Toplum içinde ki yaralara bir nebze de olsa merhem olabilmek için yorulmadan el ele, kol kola, sırt sırta verip bir bayrak gibi gökyüzünde mutluluklarla dalgalanabilmektir amacımız.

Bu amaç doğrultusunda her zaman yanımda olan ve derneğimizin Onursal Başkanı olmayı da kabul eden CHP Genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na da teşekkür ediyorum.

Aynı zamanda Dost, Arkadaş, Kardeş ve Aile kadar değerli Yönetim kurulu üyelerimiz:

Başkan yardımcısı: Engin Kınav

Genel Sekreter: Seval Ayarslan

Genel Sayman: Mehmet İpek

Denetim kurulu Başkanı: Kadriye Şenkaya

Denetim kurulu üyesi: Ayşe Boz

Denetim kurulu üyesi: Zeynel Yaşar

Ve bu bağlamda yanımda olan değerli dostlarıma da canı gönülden teşekkür ediyorum. Her zaman yanımda oldular.

Yapılacak çok iş

Gidilecek çok yol

Sarılacak çok mutluluk var.

Ve zaman kaybetmeye hiç mi hiç niyetimiz yok.

Bizimle beraber bu yolculuğa çıkmak isteyen herkesi derneğimize bekliyoruz.

Her alanda yapacağımız çalışmalarımız, sanatsal etkinliklerimiz olacaktır.

Dans, Tiyatro, Müzik, Moda...

İZMİR ŞAİR VE YAZARLAR DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Murat DEMİR

Önce Vatan Gazetesi

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