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İZMİR DEĞİŞİM ŞÖLENİ’NDE DEĞİŞİM AŞKINI YAŞA!

6-7-8 Aralık 2019-MyPlaza İzmir

İZMİR DEĞİŞİM ŞÖLENİ’NDE DEĞİŞİM AŞKINI YAŞA!

6-7-8 Aralık 2019-MyPlaza İzmir

04 Aralık 2019 Çarşamba 13:51
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İZMİR DEĞİŞİM ŞÖLENİ’NDE DEĞİŞİM AŞKINI YAŞA!

HABER: NEVAL KÜTÜK

Dünya Değişim Akademisi tarafından her iki ayda bir gerçekleştirilen İzmir Değişim Şöleni, 6-7-8 Aralık tarihlerinde, İzmir körfezinin kalbinde yer alan MyPlaza'da gerçekleşecek. “Değişim Aşkını Yaşa” sloganını taşıyan organizasyona ister bireysel, ister sevdiklerinizle birlikte katılabilmek mümkün.

Günümüz dünyasının yarattığı yoğun stres ve gerginliğin giderilmesine yönelik tekniklerin uygulanacağı şölene, başta İzmir olmak üzere Ege Bölgesi, tüm Türkiye ve dünyadan uluslararası düzeyde geniş bir katılım bekleniyor.

Şölende katılımcılara, nefes, biyoenerji, konsantrasyon, gevşeme gibi alanlarda yürütülen farkındalık çalışmaları sunulacak. Üç gün boyunca devam edecek olan İzmir Şöleni organizasyonunda, altı temel enerji merkezini arındırmak ve aktifleştirmek için uygulanan tekniklerle, özgüven, yaratıcılık, kararlılık, sevgi, iletişim yeteneği ve zihinsel güç geliştirilecek. Çalışmaların, ilk kez katılacak katılımcılar için de uygun olduğunu belirten yetkililer, şölende ayrıca Dünya Değişim Akademisi’nin 155. Merkez açılışının gerçekleşeceğini de bildirdiler.

İzmir Değişim Şöleni organizasyonunda yapılacak olan çalışmaların yararları ise değişim uzmanlarınca şöyle açıklanmış: “Nefes çalışmaları ile sinir sistemi gevşer. Böylece kişi olaylara daha pozitif ve çözüm odaklı bakmaya başlar. Öfke kontrolü sağlanır. Biyoenerji çalışmaları ile organizma enerji ile dolar ve kişi yaptığı her işte daha verimli hale gelir. Vücut çalıştırma teknikleri bedenin hem güçlenmesine hem de esnekliğinin artmasına yardımcı olur. Ayrıca fiziksel yorgunluğa iyi gelir, sağlıklı ve kalıcı zayıflamaya büyük katkı koyar. Konsantrasyon teknikleri sayesinde odaklanma gelişerek, zekâ aktifleşir. İş ve aile yaşamında başarı artar. Gevşeme çalışmaları sayesinde stres, gerilim ve günümüzün en sık rastlanan problemlerinden olan yorgunluk, uykusuzluk ve depresyon giderilir.”

Değişim uzmanları tarafından yapılan açıklamada ayrıca, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YENİSEM) ve Dünya Değişim Akademisi iş birliği ile Değişim Uzmanları yetiştirmek üzere ortaklaşa yürütülen Değişim Uzmanlığı Eğitimi programının önümüzdeki dönemde de başarıyla devam edeceği belirtildi. Değişim Uzmanlarının, bireylere kendi öz doğalarına dönüş yolunda yol gösteren profesyoneller oldukları ve açılacak olan en yakın kurs tarihinin ise 9-16 Aralık 2019 olduğu ifade edildi.

Şölen Programı :

6-7-8 Aralık 2019, MyPlaza İzmir

6 Aralık CUMA:
11.00-12.30 Kök enerji merkezi çalışması - Özgüvenin geliştirilmesi
12.30-13.30 Sorular ve Cevaplar

14.30 Dünya Değişim Akademisi Merkez Açılışı


19.30-21.00 Pelvis enerji merkezi çalışması - Yaratıcılığın geliştirilmesi
21.00-22.00 Sorular ve Cevaplar

7 Aralık CUMARTESİ:
11.00-12.30 Karın enerji merkezi çalışması -Kararlılığın geliştirilmesi
12.30-13.30 Sorular ve Cevaplar

17.00-18.30 Göğüs enerji merkezi çalışması - Sevginin geliştirilmesi
18.30-19.30 Sorular ve Cevaplar

8 Aralık PAZAR:
10.00-11.30 Boyun enerji merkezi çalışması- İletişim yeteneğinin geliştirilmesi
11.30-12.30 Sorular ve Cevaplar

15.00-16.30 Alın enerji merkezi çalışması - Zihinsel gücün geliştirilmesi

Detaylı bilgi için:

T. 0 5433010327-0 5325919893

www.dunyadegisimakademisi.com

[email protected]

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İZMİR DEĞİŞİM ŞÖLENİNEVAL KÜTÜKDeğişim Aşkını Yaşa!
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