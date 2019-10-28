İSTANBUL’UN BİRİCİK GÖZDESİ: GALATA KULESİ

ŞÜKRAN KARACA, MURAT AK

GALATA KULESİ, İSTANBUL’DA

İhtişamı ile hepimizi cezbeden Galata Kulesi, medeniyetler şehrimiz İstanbul’da bulunmaktadır. Uçakla, hızlı trenle ve kendi özel aracınızla ulaşma imkanınız bulunmaktadır ve eğer İstanbul’da yaşıyorsanız Galata Kulesi’ne gitmek için metroya binmeniz yeterlidir. Kısacası Galata Kulesi’ne rahatlıkla ulaşmanız için önünüzde pek de bir engel bulunmamaktadır sevgili dostlar.

GALATA KULESİ BİR FENER KULESİYDİ

M.S. 528 yılından bu yana İstanbul’da bulunan Galata Kulesi, Bizans İmparatoru Anastasius tarafından fener kulesi olarak yaptırılmıştır. Eski zamanlarda birçok savaşa maruz kalan İstanbul, özellikle 1204 yılında meydana gelen 4. Haçlı Seferi’nde oldukça tahrip olmuş, neredeyse tamamı talan ve tarümar edilmiştir. Fakat 1348 yılında Cenevizliler, surları kullanarak Galata Kulesi’ni onarmışlardır. Galata Kulesi, estetik güzelliği ve sanatsal zerafetinin yanında dönemin en yüksek binası olma özelliğini de taşımaktadır.

GALATA KULESİ DİĞER BİR ADIYLA: İSA KULESİ

Cenevizliler tarafından İsa Kulesi ismi de verilmiş olan Galata Kulesi, dönemden döneme farklı şekillerde kullanılmıştır. Bu kulenin hakimiyeti Osmanlılar’a geçtikten sonra neredeyse hemen hemen her dönemde onarımdan ve retorasyondan geçmiştir. Galata kulesi, 16. yüzyılda Hristiyan esirlerin muhafaza edildikleri yer olarak kullanılırken, Sultan 3. Murat zamanında rasathane, 1717 yılından itibaren de yangın kulesi olarak faaliyet göstermiştir.

TALİHSİZ GALATA KULESİ

Galata Kulesi, tarihsel süreç içerisinde oldukça talihsiz durumlarla karşı karşıya kalmış sevgili dostlar. Özellikle Galata Kulesi’nde, Sultan 3. Selim zamanında çıkan yangınla kulenin büyük bir bölümü yanmıştır. Galata Kulesi, onarılmış olmasına rağmen 1831 yılında yeniden bir yangına maruz kalmış ve yeniden onarılmıştır. Bu göz alıcı kule, bir faciaya daha maruz kalmış, 1875 yılında gerçekleşen fırtına da kulenin bu sefer külahı yıkılmıştır. Nihayet en son 1967 yılında bitirilen onarım ile Galata Kulesi bugünkü haline kavuşmuştur sevgili dostlar. Günümüzde ise maalesef ki duvarlarının bazı yerlerinde kendini bilmez insanlar tarafından renkli kalemlerle yazılmış olan yazılar bulunmaktadır. Fakat bu talihsiz kule, göstermiş olduğu mücadele ile bizleri kendine hayran bırakmayı her zaman başarmıştır sevgili dostlar.

BİR AŞK MASALI: GALATA KULESİ EFSANESİ

Bu aşk dolu kulenin iki efsanesi bulunmaktadır. İlk bahsedeceğimiz efsane, o kadar romantik ki sizi etkisi altına alacağına emin olabilirsiniz. Bilinen efsaneye göre Galata Kulesi ile Kız Kulesi birbirlerine aşıktır. Fakat aralarında bulunmakta olan İstanbul Boğazı, aşıkların birbirine kavuşması için büyük bir engeldir. Galata Kulesi, sevgilisine aşkını sayfalar dolusunca mektuplara yazar ve Kız Kulesi’ne olan özlemini satırlara döker. O sırada Hezarfen Ahmet Çelebi de uçma hayalini yerine getirebilmek için kuleye çıkar. Galata Kulesi, Hezarfen Ahmet Çelebi’nin kulağına Kız Kulesi’ne olan aşkını fısıldar ve mektupları verir. İstanbul şehrinin üflediği rüzgar esintisi ile Hezarfen Ahmet Çelebi verilmiş olan mektupları Kız Kulesi’ne götürür. Yaşadığı aşkın karşılıksız olmadığını anlayan Kız Kulesi ise mutlu olmadan duramaz ve bu haber onu çok sevindirir. Hezarfen Ahmet Çelebi’nin ise Avrupa yakasından Anadolu yakasına doğru uçması Galata Kulesi ve Kız Kulesi’nin birbirine olan aşkına bağlanmaktadır. Sonuç olarak da bu iki aşık, İstanbul’un en güzel, en özel manzarasını meydana getirler. Diğer bir efsaneye göre ise Romalılar, bir erkek ve bir kadın, Galata Kulesi’ne ilk kez beraber çıkarlarsa onların muhakkak evleneceklerine inanmaktadırlar. Lakin o çiftten birisi daha önce Galata’ya çıkmış ise bu inanışın bozulacağına inanılmaktadır.

İLK UÇUŞUN SAHİBİ: HEZARFEN AHMET ÇELEBİ

Kollarına takmış olduğu tahtadan kanatlar ile ilk uçuş için Hezarfen Ahmet Çelebi, Galata Kulesi’nden kendini bırakıvermiş. Galata Kulesi’nin etrafına toplanan halk da büyük bir merakla Hezarfen Ahmet Çelebi’yi izlemiş sevgili dostlar. Nihayet Hezarfen Ahmet Çelebi, havadaki lodostan da faydalanarak İstanbul Boğazı’nı aşmış, en son olarak da Üsküdar Doğancılar semtine inişini gerçekleştirmiştir. Hezarfen Ahmet Çelebi, daha önceleri kendisi gibi aynı düşüncede olan İmam Cevheri’yi örnek almıştır. Bu tarihi olayın bu kulede meydana gelmesi ise Galata Kulesi’ni çok daha özel kılmıştır can gezikolikler.

MUHTEŞEM GALATA KULESİ’NDE HARİKA VAKİTLER GEÇİRMEK MÜMKÜN

Dostlar, Galata Kulesi’ne asansörle çıkılıyor fakat son iki katı ise tabanlara kuvvet kendiniz çıkıyorsunuz. Kuleden inerken ise asansör kullanma imkanınız maalesef ki bulunmamaktadır. Dilerseniz Galata Kulesi’nde bulunan restorantta yemek yiyebilirsiniz. Türk mutfağına ait olan yemekleri bulabilir, tarih kokan yerde manzaraya karşı unutulmayacak bir yemek ziyafeti gerçekleştirebilirsiniz.

KULE ÇEVRESİNDEKİ KAFELERDE KEYFİNİZE KEYİF KATIN

Galata Kulesi’nin etrafında birçok kafe bulunmaktadır. Bu kafelerin birinde sıcacık kahvenizi yudumladıktan sonra gezinize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Kulenin çevresi her dakika bir hareket içinde can gezikolikler. Kısacası kafeler caddesine gittiğinizde birbirinden güzel ve muhteşem kafeler ve restorantlar sizi beklemekte olacaktır. Galata Kulesi’nin muhteşem manzarası ve ambiansı içerisinde muhteşem keyfi sakın kaçırmayın derim.

GALATA KULESİ’NDE GÖZ ALICI FOTOĞRAFLAR ÇEKİLMEYİ UNUTMAYINIZ!

Galata Kulesi’ne gelip de fotoğraf çekilmemek tabiki de olmaz. Bu eşsiz güzellikteki kulenin karşısında yer alan sokakta birbirinden enfes fotoğraf çekilebilirsiniz sevgili dostlar. Böylece Galata Kulesi ile insanların büyüsüne kapılacağı bir fotoğrafa sahip olabilirsiniz. Evinize döndüğünüzde ise ölümsüzleştirdiğiniz o an ile ne kadar güzel vakit geçirdiğinizi hatırlayabilirsiniz.

SEVDİKLERİNİZİ MUTLU EDİN

Sevdiklerimizin mutlu olması, bizi daha çok mutlu eder. Galata Kulesi’ne geldiğinizde sevdikleriniz için küçükte olsa hediyeler bulmanız mümkün can gezikolikler. El yapımı takı dükkanları ve enstrüman dükkanları bulunmaktadır. Bu dükkanlardan aradığınız o küçük hediyeleri bulmak sizin için hiç zor olmayacaktır. Böylece sevdikleriniz hediyelerini aldıklarında mutlu olacak, yüzlerinde tatlı bir gülümseme oluşacaktır. Ne mutlu size ve güzel Galata Kulesi’ne.

ROTANIZI AŞK CENNETİ’NE GALATA KULESİ’NE ÇEVİRİN

Galata Kulesi gibi muhteşem harikulade bir güzellikten mahrum kalmak hoşunuza gitmeyecektir diye düşünüyorum ve Galata Kulesi’ni görmek için seyahat hazırlıklarına başladığınızı hissediyorum can gezikolikler. Hala vaktiniz var. Hiçbir şey için geç değil. Sizler de aşkı ile insanlarda yer edinmiş olan, İstanbulluların bağrına bastığı, restorantı ile ün kazanmış olan, ilk uçuşun gerçekleştiği, çevresinde birbirinden güzel kafelerin bulunduğu ve göz alıcı fotoğraflar çekilme imkanınızın bulunduğu Galata Kulesi’ne gidin, bu aşk cennetinde huzur bulun, huzurla kalın.

Web Sitemizde: http://www.muratakseyahat.com/istanbulun-biricik-gozdesi-galata-kulesi/

Youtube Kanalımız: https://www.youtube.com/c/DRMURATAKSEYAHATYAZARIREHBER

Facebook Sayfamız: https://www.facebook.com/muratak2288/

Facebook Grubumuz: https://www.facebook.com/groups/1379770878706637/

Instagram Sayfamız: https://www.instagram.com/yrd.doc.dr._murat_ak_seyahat/?hl=tr