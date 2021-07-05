Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1392.64
ALTIN
499.19
DOLAR
8.6735
STERLİN
12.0240
EURO
10.3188
TBMM Başkanlığı 35 Personel Alıyor
TBMM Başkanlığı 35 Personel...
12 adet spor sahası onarım işi yaptırılacak
12 adet spor sahası...
İ.Ü. Cerrahpaşa Rektörlüğü 29 Akademik Personel Alıyor
İ.Ü. Cerrahpaşa Rektörlüğü 29...
6 memur alımı yapacak
6 memur alımı yapacak
3 itfaiye eri alacak
3 itfaiye eri alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

İSTANBUL’A YAZ; “YE, İÇ, EĞLEN! FESTİVALİ” İLE GELİYOR!

MÜZİK RUHUN GIDASIDIR, YE İÇ EĞLEN FESTİVALİNDE MÜZİK İLE RUHUNUZA, LEZZETLER İLE DAMAK TADINIZA  RENK KATIN…

05 Temmuz 2021 Pazartesi 12:45
17 Okunma
İSTANBUL’A YAZ; “YE, İÇ, EĞLEN! FESTİVALİ” İLE GELİYOR!

BURHAN AKDAĞ

İSTANBUL

İstanbul’da bu yaz oldukça renkli ve lezzetli, bir o kadar da eğlenceli geçiyor. 10-11 Temmuz’da, İstanbul’un ilk açık hava, kültür, sanat ve Etkinlik Alanı olan Yeni Bir Yaşam Etkinlik Alanı’nda; Ye, İç, Eğlen Festivali gerçekleşiyor. Bu festivalde önce bir birinden güzel lezzetler ile damak tadınıza, Cumartesi akşamı Yeni Türkü, Pazar akşamı Fatma Turgut ve Suat Suna ile kulaklarınıza hitap edecekler…

İki gün boyunca yemeğin merkezi doğada, YBY tarafından organize edilen festivalde; Türk Mutfak Kültürü’nden, dünya mutfağına uzanan büyük bir seremoni oluşuyor. Alanında uzman şeflerin work shopları, konuşmaları, çocuk aktiviteleri, yeme/me sektörünün önemli firmaları ile festival ziyaretçileri buluşuyor. Ye, İç, Eğlen Festivali'nde dostlarımızla yemek yiyip, dans edip, Yeni Türkü ve Fatma Turgut & Suat Suna konserlerini izleyip yeniden bir arada açık havada olmanın özlemini gidereceğiz. 

The Bank Hotel sponsorluğunda gerçekleşecek ve çocuktan yetişkine birçok kişiye hitap eden festivale; 12.000 ziyaretçi, 60 farklı firmanın katılması bekleniyor, detaylı bilgi ve biletler; www.biletix.com’da.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
İSTANBULA YAZ YEEĞLEN FESTİVALİ İLE GELİYORYEEĞLEN FESTİVALİBurhan Akdağönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MORMORİK
MORMORİK
Nihal Atsız'ın mezarına zarar verildi
Nihal Atsız'ın mezarına zarar verildi
Kazada şehit olan polisin Edirne'deki babaevine ateş düştü
Kazada şehit olan polisin Edirne'deki babaevine ateş düştü
Karıncayı dahi incitmeden 46 ülkeye kozmetik ihracatı
Karıncayı dahi incitmeden 46 ülkeye kozmetik ihracatı
Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 9 oldu
Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 9 oldu
Kısıtlamasız ilk pazar gününde sahile koştular 
Kısıtlamasız ilk pazar gününde sahile koştular 
Erciyes Dağ Maratonu'na katılan sporcu hayatını kaybetti
Erciyes Dağ Maratonu'na katılan sporcu hayatını kaybetti
Marmaris'teki orman yangını enerji nakil hatlarından çıkmış
Marmaris'teki orman yangını enerji nakil hatlarından çıkmış
Nesli tehlikedeki iki tür için av kararı
Nesli tehlikedeki iki tür için av kararı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma