İSTANBUL’A YAZ; “YE, İÇ, EĞLEN! FESTİVALİ” İLE GELİYOR!

BURHAN AKDAĞ

İSTANBUL

İstanbul’da bu yaz oldukça renkli ve lezzetli, bir o kadar da eğlenceli geçiyor. 10-11 Temmuz’da, İstanbul’un ilk açık hava, kültür, sanat ve Etkinlik Alanı olan Yeni Bir Yaşam Etkinlik Alanı’nda; Ye, İç, Eğlen Festivali gerçekleşiyor. Bu festivalde önce bir birinden güzel lezzetler ile damak tadınıza, Cumartesi akşamı Yeni Türkü, Pazar akşamı Fatma Turgut ve Suat Suna ile kulaklarınıza hitap edecekler…

İki gün boyunca yemeğin merkezi doğada, YBY tarafından organize edilen festivalde; Türk Mutfak Kültürü’nden, dünya mutfağına uzanan büyük bir seremoni oluşuyor. Alanında uzman şeflerin work shopları, konuşmaları, çocuk aktiviteleri, yeme/içme sektörünün önemli firmaları ile festival ziyaretçileri buluşuyor. Ye, İç, Eğlen Festivali'nde dostlarımızla yemek yiyip, dans edip, Yeni Türkü ve Fatma Turgut & Suat Suna konserlerini izleyip yeniden bir arada açık havada olmanın özlemini gidereceğiz.

The Bank Hotel sponsorluğunda gerçekleşecek ve çocuktan yetişkine birçok kişiye hitap eden festivale; 12.000 ziyaretçi, 60 farklı firmanın katılması bekleniyor, detaylı bilgi ve biletler; www.biletix.com’da.