Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
104220
ALTIN
230.690
DOLAR
5.4380
STERLİN
7.1611
EURO
6.1986
Gökçe'den "Büyük Soru" Geldi
Gökçe'den "Büyük Soru" Geldi
Fatih Öztürk, Beşiktaş'a doğru
Fatih Öztürk, Beşiktaş'a doğru
Küçükçekmece'de günlük kiralık dairede kadın cinayeti
Küçükçekmece'de günlük kiralık dairede kadın...
'Uzak ve yakını görme bozukluğu tek operasyon ile düzeltilebiliyor'
'Uzak ve yakını görme bozukluğu...
Fenerbahçe salonda çalıştı
Fenerbahçe salonda çalıştı

İstanbul hava sahasında göç alarmı verildi

Havaların ısınmasıyla birlikte, leyleklerin göç hattı üzerinde bulunan Atatürk Havalimanı'nda alarm verildi. Pilotlar, leylek sürüleriyle ilgili birbirlerini uyarmaya başladı.

İstanbul hava sahasında göç alarmı verildi

Havaların ısınmasıyla birlikte, leyleklerin göç hattı üzerinde bulunan Atatürk Havalimanı'nda alarm verildi. Pilotlar, leylek sürüleriyle ilgili birbirlerini uyarmaya başladı.

21 Mart 2019 Perşembe 11:47
0 Okunma
İstanbul hava sahasında göç alarmı verildi

İSTANBUL (DHA)

Leylek sürülerinin, Güney Afrika'dan Avrupa ülkelerine İstanbul üzerinden göç yolculuğu başladı. Leylek sürülerinin göçleri, kuzeye doğru Mart, Nisan ve güneye doğru Eylül, Ekim aylarında görülüyor. İstanbul'da, geçen yıl bir günde 237 bin, toplamda 1 milyona yakın leylek geçişi yaşanmıştı. Son dönemlerde İstanbul'da leylek sürüleri ile ilgili pilotlar ve kule görevlileri arasında da leylek sürüleriyle ilgili konuşmalarda da artışlar yaşanıyor.


Leylek sürülerinin uçakların rotalarında görülmesi nedeniyle pilotlar ve kule görevlileri olası bir çarpma tehlikesine karşı anında birbirlerini bilgilendiriyorlar. Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanan uçakların pilotları leylek sürülerine karşı dikkat ediyor. Leylek sürüleri ile ilgili bilgilendirme yapıldığında havadaki uçaklara kuş tehlikesine karşı duyarlı olmaları isteniyor. Olası çarpma tehlikelerine karşı da leylek sürülerine göre uçuş rotalarında düzenleme yapılıyor.


Birçok çarpma olayı yaşanmıştı


Leylek sürüleri ani yön değişiklikleri yaparak da uçaklar için tehlike yaratıyor. Olası çarpmada ise uçağın genellikle motor, radom adı verilen radar anten kapağı hasar görüyor. Uzmanlar, yaklaşık 6 kilogramlık bir kuşun saatte 300 kilometre ile giden uçağa çarpma etkisinin 550 kilogramlık kuvvete eşdeğer olduğuna dikkat çekiyor. Leylek sürüleri birçok uçağa çarparak hasar verdi. Bu çarpma olaylarından en dikkat çekeni ise 2015 yılında Singapur Havayolları'nın İstanbul-Singapur seferini yapan Boeing 777 tipi yolcu uçağında yaşandı. Uçak, Atatürk Havalimanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra leylek sürüsünün içine girmişti. Burun kısmındaki radom adı verilen radar anten kapağında ve motorunda hasar oluşan uçak burun kısmına ok gibi saplanan leylek ölüsüyle Atatürk Havalimanı'na dönmüştü.


İstanbul’un Kuzeyinden geçiyorlar 


Afrika'dan yola çıkan leylek sürülerinin hedefi Avrupa olduğu belirtiliyor. Sahraaltı Afrika'dan yola çıkan leylekler, Nil Vadisi, Filistin, İsrail, Lübnan, Suriye güzergahını izleyerek Hatay Belen geçidinden Türkiye’ye giriş yapıyor. En yoğun geçişler 15 Mart- 15 Nisan tarihleri arasına denk geliyor. Doğu, Batı, Kafkaslar, Hazar Denizi ve Afrika olmak üzere 5 göç yolu bulunuyor. Rotanın Trakya, İstanbul Boğazı, Bursa, Eskişehir, Konya, Mersin, Adana, Hatay (Belen Geçidi), Suriye, Lübnan, İsrail, Filistin, Sina Yarımadası, Nil Vadisi, Sahraaltı Afrika olduğunu uzmanlar belirtiyor. Bu rotayı yıllık sonbahar döneminde 1 milyon, ilkbaharda ise 500-600 bin civarında leylek kullanıyor. Göç dönemlerinde Türkiye’den 1 milyon leylek sürüsü geçiyor. Leyleklerin değişen etkenlerle göç süresi 3 ile 10 hafta sürebiliyor. Günde 7-10 saat uçabilen leylekler, saatte 50 km hız yapabiliyor. 200-300 km yol gidebiliyor. Günde 600 km yaptıkları da görülüyor. İlkbaharda üreme alanlarına dönmek için, Afrika'dan yola çıkan sürüler, besin bolluğu nedeniyle yollarda oyalanır ve yuvaya dönüş yolculuğunu, ortalama 49, bazen 70 günde tamamlayabiliyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulHava SahasıGöçönce VatanAtatürk HavalimanıAlarmPilot
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malatya, art arda 3 depremle sallandı
Malatya, art arda 3 depremle sallandı
O sürücünün cezası belli oldu
O sürücünün cezası belli oldu
Şırnak'ta el yapımı patlayıcı infilak etti: 1 şehit, 1 asker yaralı
Şırnak'ta el yapımı patlayıcı infilak etti: 1 şehit, 1 asker yaralı
DÜNYANIN AĞIRLIĞINA GÖRE EN PAHALI BAHARAT  SAFRAN
DÜNYANIN AĞIRLIĞINA GÖRE EN PAHALI BAHARAT  SAFRAN
Çocuk sevgileri geçim kaynağına dönüştü
Çocuk sevgileri geçim kaynağına dönüştü
İstanbul Satranç Derneği Başkanı Garabetyan Çocuklarla Buluşuyor!
İstanbul Satranç Derneği Başkanı Garabetyan Çocuklarla Buluşuyor!
İnsan Hayatının İlk 1000 Günü Bu Yıl da Nisan Ayında Mercek Altına Alınacak
İnsan Hayatının İlk 1000 Günü Bu Yıl da Nisan Ayında Mercek Altına Alınacak
Kaya tehdidi altındaki kent, çelik ağlarla örülüyor
Kaya tehdidi altındaki kent, çelik ağlarla örülüyor
Tazı Kanyonu'nda 'en güzel poz' tehlikesi
Tazı Kanyonu'nda 'en güzel poz' tehlikesi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans