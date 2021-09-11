İSTANBUL ESENYURT'TA TOGO CUMHURİYETİ VATANDAŞI EKUKE E., ALDIĞI TELEFONU İADE ETMEK İSTEYİNCE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ!

NEVRA FATMA ZEHRA BABÜRŞAH

İSTANBUL

Arkadaşlarından alınan bilgilere göre; Facebook üzerinden tanıştığı bir şahıstan ikinci el bir cep telefonu alan Ekuka E. (1987), telefonun arızalı çıkması üzerine şahısla tekrar iletişime geçerek iadesini istedi.

7 Eylül'de, Doğalgaz Sok. Kadir Topbaş Park'ında akşam saatlerinde tekrar buluşan şahıslar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine telefonu satan şahıs, Ekuka 'yı yanında getirdiği bıçakla göğsünden yaraladı.

ÇOK KAN KAYBETTİ!

Göğsünden bıçaklanan Ekuka E., yaralı halde ana caddeye çıkmayı başardı. Çok kan kaybeden Togolu genç, esnafın yardımıyla hastaneye kaldırıldı, fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen 9 Eylül' de hayatını kaybetti.

CİNAYETİ İŞLEYEN ŞAHIS KAYIP!

Cinayeti işleyen kimliği belirsiz kişi ise kayıplara karıştı.

Şahsın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için polis ekiplerince çalışmalar sürüyor.

ARKADAŞLARI İÇİN YÜRÜDÜLER!

Üzücü olayın ardından, bugün Esenyurt Devlet Hastanesi önünde toplanan Afrikalı göçmenler, öldürülen arkadaşları için bir yürüyüş düzenlediler. Polis gözetiminde yapılan basın toplantısında konuşan göstericiler, katilin bulunması ve hak ettiği cezayı alması için gereğinin yapılmasını istedİ. Göstericiler daha sonra olay mahaline giderek arkadaşlarının hayatını kaybettiği yere çiçek bıraktı.