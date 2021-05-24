Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1448
ALTIN
507.681
DOLAR
8.3845
STERLİN
11.8402
EURO
10.2395
35 Akademik personel alınacak
35 Akademik personel alınacak
Mesire yeri kiraya verilecek
Mesire yeri kiraya verilecek
Sözleşmeli personel alınacak
Sözleşmeli personel alınacak
22 kalem temizlik ve muhtelif malzeme satın alınacaktır
22 KALEM TEMİZLİK VE...
İş elbisesi satın alınacaktır
İş elbisesi satın alınacaktır
İş fırsatları için hemen tıkla!

İSTANBUL DOĞAL YAŞAM FESTİVALİNDE BULUŞUYOR..

ŞEHRİN EN DOĞAL FESTİVALİ 'DOĞAL YAŞAM FESTİVALİ' BU YIL 'YENİ BİR YAŞAM' ETKİNLİK ALANINDA GERÇEKLEŞECEK!

24 Mayıs 2021 Pazartesi 14:18
11 Okunma
İSTANBUL DOĞAL YAŞAM FESTİVALİNDE BULUŞUYOR..

İSTANBUL

BURHAN AKDAĞ

3-4-5 HAZİRAN
YBY ETKİNLİK ALANI
KEMERBURGAZ KENT ORMANI
Sağlıklı yaşamın sadece ipuçlarını değil, ayrıntılarını da öğrenmek isteyenler, doğal ve organik yaşamın hayat kalitemizdeki etkilerini merak edenler, çocukların sağlıklı bir geleceğe sahip olabilmeleri için temiz gıda, temiz üretimin çoğalmasını destekleyenler, sürdürülebilir yaşamın sadece insanoğlu için değil, tüm canlılar için önemli olduğunun farkında olanlar, bildiklerini paylaşmak ve gelecek nesle daha iyi, daha doğru bilgiler aktarmak için bu yıl dördüncü kez Doğal Yaşam Festivali’nde bir araya geliyorlar. Festival bu yıl 3-4-5 Haziran tarihlerinde, Kemerburgaz Kent Ormanı'nda bulunan şehrin ilk açık hava kültür ve sanat alanı 'YENİ BİR YAŞAM' etkinlik alanında gerçekleşecek.
 


İyi niyet, doğru bilgi ile buluşuyor...

2020 yılında başlayarak tüm dünyada yaşanan süreç hepimize sağlıklı yaşamanın değerini bir kez daha hatırlattı. Yıllardır sağlıklı yaşam farkındalığının bir parçası olan Doğal Yaşam Festivali’nde bir yıllık aranın ardından yeniden bir araya geliyoruz. Sağlıklı yaşam tercihlerinin arttığı bu dönemde ülkemizin her yerinden doğal, organik ve sağlıklı birçok ürünün üreticisi, tedarikçisi ve uygulayıcısı ile sağlıklı yaşama gönül verenler ile buluşturmaya devam ediyoruz.

3-4-5 Haziran tarihlerinde dördüncüsü Happy Nest ve YBY tarafından organize edilecek olan Doğal Yaşam Festivali’nde onlarca sağlıklı ürün satın alabileceğiniz standlar dışında, yetişkinler ve çocuklar için ayrı programlar tasarlandı.

Yetişkinler için seminer ve söyleşiler, sağlıklı beslenme, organik yaşam, bilinçli tüketim, sürdürülebilir hayat, aroma terapi, farklı beslenme metotları, çocuklar büyürken gibi bir çok merak edilen konu başlıkları doktor ve akademisyenler, konuların uzman isimleri tarafından gerçekleştirilecek. Gün boyunca her saat başı farklı isimlerle mindfulness, mandala, nefes terapi, yoga, el işi becerileri gibi bir çok atölye ve workshopler düzenlenecek.

Çocuk Etkinlik Alanında ise, Happy Nest tarafından gerçekleştirilen birçok atölye etkinliği ve aktiviteler gerçekleştirilecek. Böylece aileler çocukları ile gün boyunca keyifli, sıkılmadan eğlenerek zaman geçirebilecekler.

Günün sonunda ise, Selen Beytekin ve Mary Jane festivalin canlı müzik sanatçıları olarak sahne alacak ve katılımcıları eğlendirecek.

Detaylı bilgi ve biletler:

www.dogalyasamfestivali.com

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
İstanbulDOĞA YAŞAM FESTİVALİönce VatanBurhan Akdağ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SEVGİYLE DÖNÜŞÜM HAREKETİ PLATFORMU
SEVGİYLE DÖNÜŞÜM HAREKETİ PLATFORMU
35 Akademik personel alınacak
35 Akademik personel alınacak
Mesire yeri kiraya verilecek
Mesire yeri kiraya verilecek
Sözleşmeli personel alınacak
Sözleşmeli personel alınacak
Eren Ünal Kimdir? 
Eren Ünal Kimdir? 
Antalya'da seraların yakınındaki sazlık yangını 3 saatte söndürüldü
Antalya'da seraların yakınındaki sazlık yangını 3 saatte söndürüldü
Kayseri'de hastanede yangın; 24 kişi dumandan etkilendi
Kayseri'de hastanede yangın; 24 kişi dumandan etkilendi
22 kalem temizlik ve muhtelif malzeme satın alınacaktır
22 kalem temizlik ve muhtelif malzeme satın alınacaktır
İş elbisesi satın alınacaktır
İş elbisesi satın alınacaktır

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma