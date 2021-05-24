İSTANBUL DOĞAL YAŞAM FESTİVALİNDE BULUŞUYOR..

İSTANBUL

BURHAN AKDAĞ

3-4-5 HAZİRAN

YBY ETKİNLİK ALANI

KEMERBURGAZ KENT ORMANI

Sağlıklı yaşamın sadece ipuçlarını değil, ayrıntılarını da öğrenmek isteyenler, doğal ve organik yaşamın hayat kalitemizdeki etkilerini merak edenler, çocukların sağlıklı bir geleceğe sahip olabilmeleri için temiz gıda, temiz üretimin çoğalmasını destekleyenler, sürdürülebilir yaşamın sadece insanoğlu için değil, tüm canlılar için önemli olduğunun farkında olanlar, bildiklerini paylaşmak ve gelecek nesle daha iyi, daha doğru bilgiler aktarmak için bu yıl dördüncü kez Doğal Yaşam Festivali’nde bir araya geliyorlar. Festival bu yıl 3-4-5 Haziran tarihlerinde, Kemerburgaz Kent Ormanı'nda bulunan şehrin ilk açık hava kültür ve sanat alanı 'YENİ BİR YAŞAM' etkinlik alanında gerçekleşecek.





İyi niyet, doğru bilgi ile buluşuyor...



2020 yılında başlayarak tüm dünyada yaşanan süreç hepimize sağlıklı yaşamanın değerini bir kez daha hatırlattı. Yıllardır sağlıklı yaşam farkındalığının bir parçası olan Doğal Yaşam Festivali’nde bir yıllık aranın ardından yeniden bir araya geliyoruz. Sağlıklı yaşam tercihlerinin arttığı bu dönemde ülkemizin her yerinden doğal, organik ve sağlıklı birçok ürünün üreticisi, tedarikçisi ve uygulayıcısı ile sağlıklı yaşama gönül verenler ile buluşturmaya devam ediyoruz.



3-4-5 Haziran tarihlerinde dördüncüsü Happy Nest ve YBY tarafından organize edilecek olan Doğal Yaşam Festivali’nde onlarca sağlıklı ürün satın alabileceğiniz standlar dışında, yetişkinler ve çocuklar için ayrı programlar tasarlandı.



Yetişkinler için seminer ve söyleşiler, sağlıklı beslenme, organik yaşam, bilinçli tüketim, sürdürülebilir hayat, aroma terapi, farklı beslenme metotları, çocuklar büyürken gibi bir çok merak edilen konu başlıkları doktor ve akademisyenler, konuların uzman isimleri tarafından gerçekleştirilecek. Gün boyunca her saat başı farklı isimlerle mindfulness, mandala, nefes terapi, yoga, el işi becerileri gibi bir çok atölye ve workshopler düzenlenecek.



Çocuk Etkinlik Alanında ise, Happy Nest tarafından gerçekleştirilen birçok atölye etkinliği ve aktiviteler gerçekleştirilecek. Böylece aileler çocukları ile gün boyunca keyifli, sıkılmadan eğlenerek zaman geçirebilecekler.



Günün sonunda ise, Selen Beytekin ve Mary Jane festivalin canlı müzik sanatçıları olarak sahne alacak ve katılımcıları eğlendirecek.



Detaylı bilgi ve biletler:



www.dogalyasamfestivali.com