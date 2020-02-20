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İstanbul'da market ürünlerinde denetim

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı gıda denetimi seferberliği kapsamında her gün bir sektör denetleniyor. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bugün Eyüpsultan'da denetim gerçekleştirdi. Bir markete giren gıda kontrol görevlileri meyve, sebze, et ve süt ürünlerinin bulunduğu reyonları denetledi. 

20 Şubat 2020 Perşembe 15:09
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İstanbul'da market ürünlerinde denetim

İSTANBUL, (DHA)

ZİRAİ İLAÇ KALINTISI İNCELEMESİ İÇİN NUMUNE ALINDI 


Denetim sırasında zirai ilaç kalıntısı incelemesi için ekipler brokoliden numune aldı. Gıda Kontrol Görevlisi Ozan Şevketoğlu, "Tarım ve Orman Bakanlığı'nın numune alma programı kapsamında ilgili iş yerinden brokoli ürününden zirai ilaç kalıntısı var mı, bunun tespiti için numune alıyoruz" şeklinde konuştu. 


"39 İLÇEMİZDE 750 KONTROL GÖREVLİMİZLE DENETİM YAPIYORUZ"


Denetimlere İstanbul İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Nazif Koca da katıldı. Koca, "Üretim yerleri, süt ve süt ürünlerini üreten, et ve et ürünleri dün de ekmek çeşitleri ve unlu mamullerle ilgili üretim alanlarında denetimlerimizi gerçekleştirdik. 39 ilçemizde 750 kontrol görevlimizle yapıyoruz. Bugün de satış noktalarının denetimi yapılıyor. İstanbul'da yaklaşık 52 bin gıda satış noktaları var. Bunlarla ilgili bugün markette yapıyoruz. Bugün gün boyunca bu gıda satış noktalarında denetimlerimizi sürdüreceğiz. Biz denetimlerimizi yıl boyunca sürdürüyoruz" şeklinde konuştu. 


RESMİ KONTROLLER YAPILIYOR 


Markette yapılan denetimle ilgili bilgi veren Nazif Koca, "Genel olarak bir markete girdiğimizde satılan tüm ürünlerde farklılıklarına göre de resmi kontroller yapılıyor. Örneğin sebze ve meyve reyonuna baktığımız zaman künyeleri kontrol edildi. Planlarımız doğrultusunda brokoliden numune alındı ve analize gönderilecek. Et ve et ürünlerinde ise ısı kontrolü, muhafaza koşulları bakılıyor. Etiket ve son kullanma tarihi gibi noktalar kontrol ediliyor. Buna göre denetim devam ediyor. Analize gönderdiğimiz ürünün analiz sonucunun olumsuz çıkması durumunda numune tekrar kontrol ediliyor. Buna göre idari yaptırım uygulanıyor" ifadelerini kullandı. 


"DENETİMİN SIKLAŞTIRILMASI LAZIM"


Denetimin yapıldığı sırada alışveriş yapan Nezahat Zeka, "Bu denetimlerin hep olması gerekiyor. Denetimin sıklaştırılması lazım. Ürün alırken son kullanma tarihlerine dikkat ediyorum. Organik beslenemiyoruz. Çünkü onlar maalesef böyle yerlerde değil. Gıdayı daha çok küçük esnaftan almayı tercih ediyorum" diye konuştu. 

DHA

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İstanbulMarketürünDenetimönce Vatan
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