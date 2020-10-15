İŞ KURMAK İSTEYENLERE BÜYÜK FIRSAT

HABER: BÜLENT TOKMAK

Yeşil adam kozmetik dogal ürünler şirketinin sahibi işadamı Ugur Yüksel bu ekonomik sıkıntılar ve coronovirüs salgını nedeni ile firmasının ürettigi dogal ürünlerin satışını saglayacak iş kurmak isteyenlere çok cazip şartlarda destek veriyor. İş kurmak isteyenlere kazanç ortamı yaratıyor sloganıda şöyle olmuş işini kurmak için daha ne kadar bekleyeceksiniz küçük bütçelerle bayimiz olun para kazanmaya başlayın diyor bu sloganla ilgi çeken şirkete ilgi çok büyük eger sizlerde iş kurmak isterseniz yeşil adam kozmetik dogal ürünler şirketi ile iletişime geçebilisiniz. ([email protected])

NE VARSA DOĞADA VAR

Ankara'da hizmet veren Yeşil Adam Kozmetik doğal ürünler firması ürettiği doğal ürünlerle halkın yoğun ilgisini görüyor.Ürettiği doğal ürünler hakkında bilgisine başvurduğumuz Yeşil Adam Doğal ürünler firması sahibi Uğur Yüksel bizlere ürünler hakkında bilgi verdi.Öncelikle bizim için insan sağlığı çok önemli, çünkü dünyamız ve ülkemiz her geçen gün çevre kirliliği ile karşı karşıya kalmakta.Özellikle denizler, göller, akarsular ve içme suyumuz kirlenmektedir.Biz firma olarak uzman kadromuzla A'dan Z'ye herkesin ihtiyacı olan sağlık ürünlerini hijyenik koşullarda labarotuvar şartlarına uygun olarak üretmekteyiz.Bu ürünlerin hepsi bakanlık onaylı olarak piyasaya sürülmektedir.Sırasıyla doğal sabunlar, doğal kremler, doğal parfümler ve en önemlisi sigara bırakma alkol bırakma ürünleri ile firma dikkati çekiyor.Ayrıca Yeşil Adam Kozmetik doğal ürünler firması halka kendi işinin patronu olması için küçük bütçelerle imkan sunuyor ve bayilik veriyor.Bu desteği ile halkına iş ortamı sağlıyor.Bu konuda firma sahibi Uğur Yüksel ile iletişim kurabilir ve bilgi alabilirsiniz.

Not: İletişim için 0546 613 41 18’den Uğur Yüksel’i arayabilirsiniz