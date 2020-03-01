Irak'a açılan Üzümlü Gümrük Kapısı, giriş-çıkışlara kapatıldı

(Hakkari)- (DHA)

Tüm dünyada endişe yaratan koronavirüs vakaları, Türkiye'nin sınır komşusu Irak'ta da görülmeye başlandı. Bunun üzerine Türkiye, Irak'a açılan sınır kapılarını önlem amacıyla kapattı. Giriş ve çıkışlara kapatılan Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Üzümlü Sınır Kapısı'nda bir dizi tedbirler alındı. Gümrük Müdürlüğü çalışanları, gümrük işlerinde plastik eldiven, maske ve dezenfektan kullanmaya başladı.

Gümrük kapısında, Irak'ta yaşayan Türklerin dönüşlerine izin verileceği belirtildi. Irak'tan gelen Türk vatandaşları, gümrük kapısında kurulma çalışmalarına başlanan sahra hastanesinde bir süre gözetim altında tutulacak.