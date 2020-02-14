Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Antalyaspor evinde 7 maçtır kazanamıyor
Antalyaspor evinde 7 maçtır kazanamıyor
"Sahip olduğumuz kaliteyi sahaya yansıtamıyoruz"
Son Dakika
"Sahip olduğumuz kaliteyi sahaya yansıtamıyoruz"
Diplomalarını alan 54 Türk uzman Akkuyu’da çalışmaya başlayacak
Diplomalarını alan 54 Türk uzman...
Çocuk yogası, otizm tedavisinin hizmetinde
Çocuk yogası, otizm tedavisinin hizmetinde
"Sevgililer Günü için bu hataya düşmeyin"
"Sevgililer Günü için bu hataya...
İş fırsatları için hemen tıkla!

INTERNATIONAL YOGA OLYMPIC COMMITTEE (IYOC) KURULDU

Tüm yoga severleri bir araya getirmeyi, aralarında koordinasyon ve işbirliği oluşturarak yoganın tüm dünyada spor, sağlık ve kişisel gelişim için en etkili metot olarak uygulanmasını amaçlayan International Yoga Olympic Committee kuruldu.

14 Şubat 2020 Cuma 12:35
0 Okunma
INTERNATIONAL YOGA OLYMPIC COMMITTEE (IYOC) KURULDU

HABER: NEVAL KÜTÜK


Yoga, dünyanın her yerinden yaş, cinsiyet, din, dil, ırk ayrımı olmadan tüm toplumlarda uygulanan en kadim tek spor dalı olarak öne çıkmasın rağmen, uluslararası düzeyde bir çatı altında temsil edilememesinin eksikliklerini yaşıyordu. 

Barış, sevgi, sağlık, mutluluk gibi evrensel temalara sahip olan yoga, bunları beden-zihin-ruh bütünlüğü ile sağlamayı amaçlıyor. Yogada binlerce nefes- hareket- konsantrasyon- gevşeme teknikleri bulunuyor, böylece kabiliyeti ne olursa olsun herkesin rahatça uygulayabileceği ve kendini geliştirebileceği çalışmalar oluşturulabiliyor. 

American Yoga Association President’i ve ABD vatandaşı olan Selva Arı International Yoga Olympic Committee’nin ilk presidenti oldu, vice president olarak ise Kerin Bombarde Scwartz seçildi. Üst üste 5. kez dünya yoga şampiyonu olan Merve Tanrıverdi IYOC’un Türkiye temsilcisi oldu. President Selva Arı komitenin kuruluş amacını ve faaliyetlerini şöyle açıkladı: 

“Bilindiği üzere, yoganın dünya üzerinde yüzlerce türü var ve bu durum yoga yapan insanların birbirinden ayrılmasına neden oluyor. Oysa yoga birlik demek, yani en başta yoga yapan insanlar birlik içinde olmalıyız. Ancak bundan sonra dünya toplumları sevgi ve barış için birlik içinde hareket edebilir. Kuruluş amacımız, dünyadaki tüm yoga yapan insanları – hangi yoga türünü nerede nasıl yapıyor olursa olsun bir araya getirmek, birbirimizi desteklemek ve yoganın evrensel değerlerini dünyaya anlatmak. Bunun için 208 ülkede organize olmayı amaçlıyoruz. Şu anda bunun büyük bir kısmını başarmış durumdayız ve kısa süre içinde tüm ülkelerde IYOC’un temsilcileri olacak. Böylece her ülkede bulunan yoga uygulayıcıları birbirlerine kolaylıkla ulaşabilecek, birbirlerini destekleyebilecek. Temsilcilikler kanalıyla dünyada büyük bir yoga koordinasyon ağı oluşturacağız.”

Ayrıca Türkiye Ulusal Yoga Federasyonu Başkanı Şems Uzuneser IYOC’un yönetim kuruluna seçildi. 

www.yogaolympic.org

Bülten bilgi: 0 543 301 03 27

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
INTERNATIONAL YOGA OLYMPIC COMMITTEE (IYOC) KURULDUNEVAL KÜTÜK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ormanda vurularak öldürülen 5 köpek bulundu
Ormanda vurularak öldürülen 5 köpek bulundu
MARMARA VAKFI GRUBU GENEL KURUL TOPLANTISI
MARMARA VAKFI GRUBU GENEL KURUL TOPLANTISI
BİZ HİÇ İNANMADIK CZN BURAK MEYVE VEREN AĞAÇ TAŞLANIR!
BİZ HİÇ İNANMADIK CZN BURAK MEYVE VEREN AĞAÇ TAŞLANIR!
Dolandırıcıların tuzağına düşmeyin
Dolandırıcıların tuzağına düşmeyin
Kuyumcular uyardı: Dolandırıcılara dikkat!
Kuyumcular uyardı: Dolandırıcılara dikkat!
Maske takmayı reddeden vücut geliştirme şampiyonu koronavirüsten öldü
Maske takmayı reddeden vücut geliştirme şampiyonu koronavirüsten öldü
Doğu buz kesti: Göle -40'ı gördü
Doğu buz kesti: Göle -40'ı gördü
Arama çalışmaları 7'nci gününde
Arama çalışmaları 7'nci gününde
11. EKONOMİ’NİN EN'LERİ ZİRVESİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU!
11. EKONOMİ’NİN EN'LERİ ZİRVESİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim