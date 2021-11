International City Awards’tan Gazetemize Üç Ödül Birden Geldi

HABER MERKEZİ

İSTANBUL

International City Awards-Uluslararası Şehir ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri, geçtiğimiz akşam sahiplerini buldu. Ata Çağlayan organizasyonuyla Maslak Hilton’da gerçekleşen ödül törenin sunuculuğunu Özge Ulusoy ve organizatör Ata Çağlayan birlikte üstlendi.

Önce Vatan’a Ödül Yağmuru

Büyük gecede, Önce Vatan Gazetemize ise 3 ödül birden geldi. Gazetemizin İmtiyaz Sahibi Abdullah Akosman’a “Yılın Meslek Onur Ödülü” alırken, Gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Funda Akosman “Yılın En Dikkat Çeken Gazeteci Ödülü”nü ve gazetemizde magazin sayfaları hazırlayan Fotoğraf Sanatçısı Yaşar Şenyüz ise “Yılın En İyi Magazin Yazarı” ödülüne layık görüldü.

Abdullah Akosman’a Onur Ödülü

Gazetemizin İmtiyaz Sahibi Abdullah Akosman düzenlenen gece ve kendisine verilen ödül hakkında, “Basın sektöründe 50 yılımızı doldurduk. Biliyorsunuz ki, gazetecilik dışında iş dışında gazete patronu yok gibidir, biz gazetecilik dışında başka bir iş yapmıyoruz. Tüm emeğimiz, çalışmamız ve enerjimiz medya sektörünedir.

2006- 2008 yıllarında Vatan TV’yi de kurmuştuk. Bu bağlamda Avrupa’yı da kapsayan yayın alanımız vardı. Dünyada çıkan global ekonomik kriz nedeniyle televizyonu satmak zorunda kalmıştık. Kısmet gazetelerle devam olmakta hayırlısı olsun.

Geçtiğimiz günlerde bu anlamlı gecede tarafıma verilmiş olan onur ödülü için emeği geçen herkese yürekten teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

“Her Daim Üretmekten Yanayım”

“Ödül töreni hakkında konuşan gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Funda Akosman Erman, Hayatım boyunca babamı örnek aldım. Evimdeki ödül köşem dolu şükürler olsun. Her ödül birbirinden değerli ve hep emeklerimizin meyvesi, daima üretmekten yanayım.

Önce Vatan Gazetemizde, Papatya Dergimizde, Vatan TV kanalımızda ve başka kanallarda da hep ilkeli gazetecilik anlayışı ile kadın, sağlık ve hayata dair her konuda programlar hazırladım. Gerçekleştirdiğim organizasyonlar ile sosyal sorumluluk projelerine her zaman çok önem verdim. Kanserli, engelli çocuklar için geceler düzenleyip, katkıda bulunmaya çalıştım. En son, 20 yıllık gazetecilik hayatımda birçok değerli insanla yaptığım röportajların bir kısmından derlediğim ‘Papatyanın Yaprakları’ kitabımın da gelirini, Down Sendromlu çocuklara bıraktım. Ata Çağlayan organizasyonu çok elitti, bu değerli ödül için ayrıca teşekkürler ederim” şeklinde konuştu.

“Babamla Beraber Ödül Almak Beni Çok Onurlandırdı”

“Önce Vatan Gazetemize 3 ödül birden geldi, layık görenlere ve emeği geçenlere çok teşekkürler. Babamla aynı sahnede ödül almak ayrıca gurur kaynağım oldu. Sahnede de belirttiğim gibi, Ata Çağlayan Organizasyonu devler geçidine dönüştü. Seda Sayan geceye şarkıları ve sıcak tavırlarıyla damgasını vurdu.

Gülben Ergen, ‘Çocuklar Gülsün’ projesi ile ödül alıp, güzel şarkılarını davetlilerle seslendirdi. Safiye Soyman sahne ve ödül alan diğer ağır isimlerdendi. Deniz Seki güzel şarkısının ardından, ödülünü başına alarak teşekkür etti. Sinan Akçıl şarkıları ile Ahmet Selçuk İlkan sevilen şiirleri ve çok sanatçı ve kurum ödül aldı. En iyi iletişim ödülünü sevgili Özgür Aras aldı. Sunumu Özge Ulusoy başarılı şekilde gerçekleştirdi. Hilton Maslak otelde gerçekleşen ödül töreni bitsin istemedi davetliler. Emeği geçen herkese çok teşekkürler” diyerek gece hakkında bilgiler verdi.

“Tüm Çalışanlara İthaf Ederim”

Gazetemizin Magazin Yazarı Yaşar Şenyüz ise; “Ben bu ödülü gazetemizde çalışan, yazarlarından çaycısına kadar bütün arkadaşlarıma ithaf ediyorum. Çünkü onların emekleri olmasa biz bu kadar başarılı olamazdık. Biz hepimiz bir arada çok güzel bir ekibiz. Bizi bu ödüllere layık gördükleri için Ata Çağlayan Organizasyonuna ve tüm ekibine teşekkür ederiz...” açıklamalarında bulundu.

Şehrin En İyi Markaları, En İyi Girişimleri, En İyi Projeleri, En İyi İşletmeleri, En İyi Mekanları, En İyi Televizyon Programları ile En İyi Tiyatro Oyunları, En İyi Sanatçılar muhteşem bir törenle ödüllendirilirken, ayrıca Gülben Ergen, Gonca Vuslateri, Gürgen Öz, Safiye Soyman, Deniz Seki, Sinan Akçıl, Hande Ünsal, Yavuz Ketenci, Tuğba Ünal gibi isimler de ödüllerini aldı.

0

Yılın En Trend Magazin programı Kanal D Magazin D seçildi. Törende yer alan sanatçılar, şarkılarıyla geceye renk katarken, yılın en prestijli ödül törenine İş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü simaları katıldı.

İşte muhteşem gecede ödül alan isimler:

YILIN EN İYİ COVER ŞARKISI - GEL GÜNAHA GİRELİM - SEDA SAYAN

YILIN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ - GÜLBEN ERGEN - ÇOCUKLAR GÜLSÜN DİYE

YILIN BAŞARILI KADIN KARAKTER OYUNCUSU - GONCA VUSLATERİ

YILIN EN DİKAT ÇEKEN KİTAP YAZARI - GÜRGEN ÖZ - KARANLIK KÖY

YILIN TÜRK SANAT MÜZİĞİ SANATÇISI - SAFİYE SOYMAN

YILIN BAŞARILI KADIN POP SANATÇISI - DENİZ SEKİ

YILIN ŞAİRİ - AHMET SELÇUK İLKAN

YILIN BAŞARILI ERKEK POP SANATÇISI - SİNAN AKÇIL

YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN SİNGLE'I - GÖNDER GELSİN - HANDE ÜNSAL

YILIN BAŞARILI AKTİF SİYASETÇİSİ - MUSTAFA YEL

YILIN EN BAŞARILI KURULU - T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SANAT KURULU - İSKENDER PALA

YILIN ONUR ÖDÜLÜ - GAZİ ALBAY İSMAİL TUNÇ

YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN YARDIMCI ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜ; YAVUZ KETENCİ

YILINGAZETECİ ONUR ÖDÜLÜ – ÖNCE VATAN GAZETESİ İMTİYAZ SAHİBİ ABDULLAH AKOSMAN

YILIN EN DİKKAT ÇEKEN GAZETECİSİ- ÖNCE VATAN GAZETESİ GENEL YAYIN YÖNETMENİ FUNDA AKOSMAN ERMAN

YILIN EN İYİ MAGAZİN YAZARI ÖDÜLÜ- ÖNCE VATAN GAZETESİ YAŞAR ŞENYÜZ

YILIN EN TREND TV MAGAZİN PROGRAMI - KANAL D MAGAZİN

YILIN EN DİKKAT ÇEKEN TV KANALI - UÇANKUŞ TV

YILIN BAŞARILI MAGAZİN HABER SİTESİ - MAGAZİN BURADA

YILIN EN TREND TELEVİZYON YORUMCUSU - EROL KÖSE - TGRT

YILIN DUYARLI MEDYA GRUBU - NUMBERONE

YILIN BAŞARILI TEMATİK TV KANALI - FASHİON TV - ENİS ONAT

90'LARIN UNUTULMAYAN SANATÇISI - METİN AROLAT

YILIN EN DİKKAT ÇEKEN KADIN POP SANATÇISI - TUĞBA ÜNAL

YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN KADIN FANTAZİ SANATÇISI - SILA NAZ

YILIN DİKKAT ÇEKEN HALK OZANI - ABDURRAHMAN DELEN

YILIN DİKKAT ÇEKEN KADIN FANTAZİ POP SANATÇISI - HAZAL

YILIN DİKKAT ÇEKEN FANTAZİ POP SANATÇISI - ALİ YAŞAR

HABER FOTOGRAFLARI: Levent ÇEKİÇ