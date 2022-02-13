INSTAGRAMDA EN ÇOK ONLARI TAKİP EDİYORUZ

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2022 verilerine göre Instagram’ın kendi hesabı “Instagram” 470 milyon takipçi ile açık ara farkla en çok takip edilen hesap oldu.

Ajans Press’in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Instagram’da en çok takip edilen hesaplar belli oldu. Böylelikle ilk sıraya uygulamanın kendi hesabı Instagram’ın 470 milyon kişiyle açık ara farkla takip edildiği ortaya çıktı. Kişisel hesap olarak kontroller sağlandığında ise en çok takipçisi olan kişi dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo olurken, 401 milyon takipçiyle bu alanda zirvede oyer aldı. Ronaldo’dan sonra gelen yüksek takipçili kişiler ise şu şekilde sıralandı Kylie Jenner (310 milyon), Leo Messi (306 milyon) , therock olarak hesabını kullanan Amerikalı oyuncu Dwayne Johnson (296 milyon), Selena Gomez (296 milyon) Ariana Grande (294 milyon), Kim Kardashian (285 milyon) Beyonce ise (237 milyon) ile listeye girdi. Böylelikle listedeki takipçi sayılarının geçen yıla göre değişiklik gösterdiği kaydedildi.

Medya takip kurumu Ajans Press, sosyal medya ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in online siteler ve yazılı basın arşivinden derlediği bilgilere göre sadece bu yıl sosyal medya ile alakalı 60 bine yakın haber yansıdığı tespit edildi. Instagram’ın ülkemizde konuşulma oranı da bir hayli yüksekken 32 bin 466 habere konu olduğu görüldü. Ülkemizde en çok Instagram takipçisi bulunan kişi ise 42,2 milyon ile Nusret olarak kayıtlara geçti.