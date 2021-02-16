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İNSANLIĞA İLK DEFA SUNULAN TEKNİK

Covid-19 sürecinde, Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf tarafından mutlu ve sağlıklı bir yaşam için çok yararlı bir Asana (Yoga duruşu) tekniği daha, insanlığa ilk kez uygulama detaylarıyla tanıtıldı.

16 Şubat 2021 Salı 12:51
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İNSANLIĞA İLK DEFA SUNULAN TEKNİK

HABER: NEVAL KÜTÜK

“Sağlığa zaman ayırmayan hastalığa zaman ayıracaktır.” diyen Manaf, Orijinal Yoga Sistemi’nde yer alan duruşların aşama aşama, belirli bir sırada ve uzman eşliğinde uygulanmasının bütünsel sağlığa önemli faydaları olduğunu belirtti.

UYF Başkanı Akif Manaf sözlerine şöyle devam etti: “Ekahasta Ekapada Purvottasana olarak adlandırılan bu asana tekniği ile vücuttaki Güneş ve Ay enerjileri dengelenmektedir. Bu duruş, ayak ve el bilekleri, kirişleri, kalça, uyluk, sırt, bel, karın, kol, omuz ve göğüs kaslarını güçlendirmektedir. Sinir, sindirim, solunum ve endokrin sistemleri olumlu bir şekilde etkilenmektedir. Hormonal salgılar düzene girmektedir. Duruş, jinekolojik rahatsızlıklara ve solunum rahatsızlıklarına iyi gelmektedir. Omuz eklemlerinin faaliyeti gelişmekte, göğüs genişlemekte, omurga ve omurlar canlanmaktadır.”

Duruşun Uygulanışı:

Duruşun uygulama aşamaları Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf tarafından şu şekilde aktarıldı: “Yere oturun. Bacakları öne uzatın, avuçları yanlarda yere koyun. Nefes alırken parmaklar geriye bakacak şekilde ellerinizi arkanızda yere koyun. Nefes verirken ellerinizi yere bastırarak kalçalarınızı, bedeniniz düz bir çizgi haline gelene kadar kaldırın. Yüzünüz yukarı doğru bakmalıdır. Nefes alırken sol kolunuzu avuç içi yukarıya bakacak şekilde kaldırın, nefesi verirken sağ bacağı kaldırın ve ayağı sol dizin üzerine yerleştirin. Her nefes alışta enerjiyi avuçlardan içinize çekin.

Asana (Yoga duruşu) Nedir, Faydaları Nelerdir?

Spesifik beden pozisyonları olan “Asana”lar, Yoga duruşlarıdır. İnsanlığın ilk dilinde “Asana” duruş veya pozisyon anlamına gelir. Yoga duruşlarının düzenli uygulanması fizyolojik sistemi tümüyle gençleştirmektedir. Etkili olmalarının en büyük sebebi, doğru nefes ve konsantrasyon eşliğinde uygulanmalarıdır.

Asanaların başlıca etkilediği sistemler, endokrin ve sinir sistemleridir. Organizmadaki bütün sistemler bağlantılı olduğu için bu iki sistem etkilendiğinde, olumlu etkiler vücudun başka bölgelerine de yansımakta; tüm bedensel ve zihinsel fonksiyonların sağlığı güçlenmektedir.

Orijinal Yoga metinlerinde yeryüzünde 8.400.000 “Asana”nın mevcut olduğu belirtilir. Yoga duruşlarının düzenli uygulanması sağlık, güzellik, güç, dayanıklılık, hafiflik, aydınlık, denge ve mutluluk vermektedir.

Bu konuda daha fazla detaylı bilgi Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf’ın “Yoga - Asana Vücut Çalıştırma Sanatı” kitabından edinilebilir.

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Anahtar Kelimeler:
İnsanlığa İlk Defa Sunulan Teknik
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