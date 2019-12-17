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Ihlamurun fiyatı altınla yarışıyor

Kış aylarının vazgeçilmez içeceği olan şifa kaynağı ıhlamurun kilo fiyatı, gram altın fiyatına yaklaştı. 200 lirayı bulan ıhlamurun fiyatının havalar soğudukça artması bekleniyor.

Ihlamurun fiyatı altınla yarışıyor

Kış aylarının vazgeçilmez içeceği olan şifa kaynağı ıhlamurun kilo fiyatı, gram altın fiyatına yaklaştı. 200 lirayı bulan ıhlamurun fiyatının havalar soğudukça artması bekleniyor.

17 Aralık 2019 Salı 11:26
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Ihlamurun fiyatı altınla yarışıyor

BURSA - Soğuk havaların başladığı ve mevsimsel salgınların oluştuğu sonbahar ve kış aylarında daha çok tüketilmeye başlanan ıhlamur, güzel kokusu ve aroması ile birçok kişi tarafından bu dönemlerde tercih ediliyor. A vitamini ve kalsiyum açısından zengin olan ıhlamur, gripten öksürüğe, stresten kalp sağlığını desteklemesine kadar birçok rahatsızlığa iyi geliyor. Kış aylarında yüksek ağaçlardan toplaması zorlaşan ıhlamurun kilo fiyatı ise 200 lirayı buldu. Gram altın fiyatıyla yarışan ıhlamur, müşteriler tarafından 50’şer gramlık paketlerde alınmaya başlandı.

'SOĞUKLAR ARTINCA FİYATLAR DAHA DA YÜKSELECEK'

Ihlamur fiyatlarının kış aylarında ciddi derecede arttığını belirten Adnan Kurtuluş (54), “Kıştan dolayı ıhlamur fiyatları, toplaması güç olan bir bitki olduğu için köylüler tarafından biraz fazla fiyat çekildiği zaman müşterilere de yansıyor. Şu ada yaprağı 150, çiçeği 200 lira. Fakat kış biraz bastırırsa bu fiyatlar biraz daha yükselebilir. Köylü, elindeki malı çıkarmadığı için fiyatlar yükselme yapıyor. Kış bastırırsa ıhlamur fiyatları da artış gösterecek” dedi.

IHLAMURA ALTERNATİF ARANIYOR

Ihlamurun yüksek fiyatı sebebiyle insanların farklı bitki çayları arayışlarına girdiğini söyleyen Kurtuluş, “Farklı arayışlar var. Zencefil, Osmanlı kış çayı ve bunlar gibi değişik alternatifler sunuyoruz. Daha ucuz, daha sağlıklı şeyler vermeye çalışıyoruz. Bitki olarak altın otu, deniz kadayıfı, ada çayı, gibi ürünler satıyoruz. Ihlamurun fiyatı altın fiyatlarını geçebilir. Kış ayları ve soğuklarla beraber fiyatlar yükselebiliyor” diye konuştu.

'IHLAMURUN BARDAĞA GELENE KADAR ÇOK AŞAMASI VAR'

Ihlamuru ağaçlardan toplamanın çok zor olduğunu dile getiren ıhlamur üreticisi Kemal Kaya, “Ihlamur toplamak gerçekten çok zor. Ağaçlar çok yüksek. Bunlara çıkmak herkesin harcı değil. Yükseklik korkusu olmaması gerekiyor. 30-40 metre yüksekliğe çıkıp, dalları aşağı indirip bu dalları makasla toplamak zorundayız. Çok aşaması var. Ihlamur evlere, kahvelere, soframıza kolay gelmiyor” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kış Aylarının Vazgeçilmez Içeceğiıhlamur
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