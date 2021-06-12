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İç mimar Esra Kazmirci’den dekorasyon önerileri

Evinizi kendiniz dekore etmeye karar verdiyseniz işin uzmanına kulak verin. Yurtiçi ve yurtdışında pek çok ödüllü projeye imza atan iç mimar Esra Kazmirci’nin önemli tavsiyeleri var: “Ev sizi içine almalı, yaşanmışlığı olmalı, huzur ve keyif vermeli, renk armonisi olmalı, tezatlıklar oluşturmalı, mutlaka aksesuvarlarla bir denge sağlanmalı.”

12 Haziran 2021 Cumartesi 14:48
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İç mimar Esra Kazmirci’den dekorasyon önerileri

HABER: DİNÇER KARACALAR


Yeni bir eve taşınmak heyecanlı bir süreç. Yaşam alanını dekore etme fikri de cezbedici. Ancak sonsuz alternatif arasından seçim yapmak, profesyonel bir yardım almıyorsanız zorlayıcı olabilir. Oturacağınız eve uygun seçimler yapamamak, bu eğlenceli deneyimi yıldırıcı bir sürece dönüştürebilir. O yüzden işin uzmanlarına kulak vermenizde fayda var. İç mimar Esra Kazmirci’den evinizi dekore ederken size ilham verecek önemli tüyolar aldık.
ZEVKİNİZ DEĞİŞEBİLİR
2012 yılında kurduğu Esra Kazmirci Mimarlık ile yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda konut, ofis, otel ve restoran projesine imza atan ve bu alanda ödülleri bulunan Esra Kazmirci’ye göre evin kolayca değiştirilebilecek şekilde esnek yapıda olması önemli: “Kişisel zevkiniz hangi yönde olursa olsun, eve adım attığınız an o mekan sizi hoş karşılıyor ve yuvanızda olduğunuzu hissediyorsanız doğru seçim yapmışsınız demektir. Benim danışanlarıma verdiğim en büyük tavsiye şu; kendi mekanınızı zaman içinde değişebilecek zevkinize göre esnek bir yapıda yaratın.” 
 

EVİN MİMARİSİ, DUYGUSU, IŞIĞI ÖNEMLİ
Esra Kazmirci, kendi projelerini hayata geçirirken dikkat ettiği kriterler hakkında şöyle diyor: “Ben bir projeye başlarken önce evin mimarisine, duygusuna, ışığına ve sahibine bakarım. Müşterinin önceliklerine ve sahip olduğu hayat tarzına göre, fonksiyonellik ve estetik kriterlerini bir arada kullanmaya dikkat ederim. Ev sizi içine almalı, yaşanmışlığı olmalı, huzur ve keyif vermeli, renk armonisi olmalı, tezatlıklar oluşturmalı, mutlaka aksesuvarlarla bir denge sağlanmalı.”
EN BÜYÜK YARDIMCI: AKSESUVARLAR
Evde mutlaka aksesuvar kullanılması gerektiğini belirten Esra Kazmirci, şık bir yaşam alanı yaratmak için pahalı parçaların şart olmadığını söylüyor: “Aksesuvarlar evin ambiyansını yaratırken en büyük yardımcılarımdan. Resimler, tablolar, gümüş şamdanlar, cam aksesuvarlar, mumlar, kitaplar ve taze çiçekler benim vazgeçilmezlerim. Sanat eseri de bana göre bir evin olmazsa olmazlarından. Pahalı veya ucuz olması, meşhur bir sanatçıya veya gelecek vadeden bir isme ait olması değil, ruhunuza hitap etmesi, evin tarzıyla uyum sağlaması önemli. Ayrıca baktıkça görmekten keyif alacağınız bir parça olması gerek.” 
SEYAHATLERDE DÜKKANLARI GEZİN
Yaşam alanını düzenlerken küçük eklemelerle bambaşka duygular yakalanabileceğini söyleyen Kazmirci, “Ben her seyahatimden mutlaka çok beğendiğim bir parça ile dönerim. Evini dekore etmeyi planlayanlara da çıktıkları seyahatlerde dükkanları dolaşmalarını tavsiye ederim, çünkü hiç ummadıkları yerlerde çok özel parçalarla karşılaşabilirler” diyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Iç MimarEsra KazmiriDekorasyon
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