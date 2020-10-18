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Huzurevi sakinleri, önlemlerle pandemiden korunuyor

KORONAVİRÜS salgınına karşı alınan önlemler kapsamında huzurevinde kalan yaşlılar için titiz bir çalışma yürütülüyor. Personel 14 günlük vardiya sistemiyle görev yaparken, dışarı çıkamayan huzur evi sakinleri için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. El işleri, resim boyama, müzikli eğlenceler, kurumun bahçesinde yürüyüş gibi aktivitelerle huzurevi sakinleri keyifli zaman geçiriyor.

18 Ekim 2020 Pazar 10:50
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Huzurevi sakinleri, önlemlerle pandemiden korunuyor

Çin'de başlayan ve Türkiye ile dünyada etkisi devam eden koronavirüs salgını nedeniyle özellikle 65 yaş üstü kişiler bir süre sokağa çıkamadı. 65 yaş ve üzeri vatandaşların korunması için alınan önlemler takdir toplayıp el birliğiyle desteklendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise huzurevleri için önlemler aldı. Bu alınan önlemlerden en dikkat çeken ise 14 günlük vardiya sistemi oldu. 14 gün kurumdan ayrılmayan ilk grup, diğer grubun koronavirüs testi yaptırarak gelmesini bekledi. Böylelikle huzurevi sakinlerinin bugünlerde olası bir virüs tehlikesine karşı korunması sağlandı. Ayrıca huzurevlerinin çeşitli noktalarına dezenfektanlar yerleştirildi, kurum çalışanları maske ve siperliklerle görevlerini yürütmeye başladı. Bakanlık öncülüğünde alınan önlemlerle birlikte huzurevi sakinlerinin yürüttüğü çalışmalarla herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi. Bunun yanında dışarı çıkamayan huzurevi sakinleri için de çeşitli etkinlikler düzenleniyor. El işleri, resim boyama, müzikli eğlenceler, kurumun bahçesinde yürüyüş gibi aktivitelerle huzurevi sakinleri keyifli zaman geçiriyor.

'14 GÜNLÜK ÇARKLI SİSTEM UYGULUYORUZ'

Bornova ilçesi Evka-3 Mahallesi'nde 'huzurlu ev' diye tabir ettiği huzurevini işleten Işıl Atlı (43), kurumda 23 konukla ilgilendiklerini ve 16 personelle çalıştıklarını belirterek, "Öncelikle ziyarete kapalıyız. Huzurevi sakinlerimizin sadece 1 yakınını, haftada 1 ziyarete alıyoruz. Bütün çalışanlarımız; hasta bakıcılarımız, hemşirelerimiz ve diğer çalışanlar 14 günlük çarklı sistem dediğimiz 14 gün hiç çıkmadan, dışarıyla hiçbir bağlantı olmadan içeride yaşıyor. Göreve başlayacak diğer grubu ise testin sonucuna göre içeri alıyoruz. Personel 2 ekip olarak vardiya sistemiyle çalışıyor. 14 günde 1 grup değişiyor. 3 ana öğün, 2 ara öğünümüz var. Gün içinde eğlence, aktivite ve beyin jimnastiği etkinlikleri yapıyoruz" dedi.

'PSİKOLOJİK AÇIDAN BİZ DE ETKİLENDİK'

Kurum Müdürü Sosyal Hizmetler Uzmanı Cansu Erdem, "Pandemi süreci zorlu bir süreçti. Biz burada görünmeyen yüz olarak kaldık. Sağlık sektörü daha önde olurken, biz en büyük fedakarlığı yapıp arka planda kaldık. Hem çarklı sistemin olması bizi, psikolojik açıdan çok etkiledi. Sürekli buradasın, bir yere gidemiyorsun, aileni özlüyorsun, yaşları olduğu için çok kısıtlanıyorsun. Psikolojik açıdan etkilendik, çok kısıtlandık" diye konuştu.

Huzurevi sakinlerinden Esen Çalışkan (81) ise, "Sakin güzel geçiyor. Burada bazı şeyler oynuyoruz, oyalanıyoruz. Pandemiden kaçtım kurtuldum. Hiç tanışmadım kendisiyle" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HuzureviKoronavirüsPandemi
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