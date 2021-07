HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

ASLI M. SARI

İZMİR

Ant Media Dergisi sahibi, iş insanı Arif Antlı Elazığ Karakoçan doğumlu. Aslen Bingöl Adaklılı. İstanbul’da yaşıyor. Yapım, Organizasyon, Dergi, Menajerlik, Pr, Reklam işlerinde kulvarında en önde gelen isimlerden bir tanesi. Ayrıca radyoculuk geçmişi var epey eskilere dayanıyor. Şimdilerde ise yepyeni bir gezi köşesi ile karşımızda. Türkiye’de 70 şehir yüzlerce ilçe ve köy, Avrupa’da 12 ülke ve Onlarca şehir köy gezmiş.

“Arif Antlı: Dergimizde gezip göreceğim diye bir gezi köşesi hazırladım öncelikle gezdiğim yerlerdeki çekinmiş olduğum fotoğrafları ve buralarla ilgili bilgileri paylaşmaya başladım. Sonrasında YouTube ile ilgili Ant Media TV sayfasını açtık burada da ilerleyen zamanlarda daha aktif olacağız fakat arkadaşlarım bana çok geziyorsun en azından gezdiğin yerlerden kısa kısa videolar da olsa çekip YouTube ve instagram sayfasında paylaşabilirsin dediler. Her ne kadar kamera önü sevmesem de dijital çağa ayak uydurmak için arkadaşlarımın dediklerini yapmaya başladım sosyal medya da gezip göreceğim diye bir sayfa açtım çokta güzel olumlu tepkiler gelmeye başladı. Benim için gezmek huzuru ifade ediyor çünkü her defasında yeni şehirler ve yeni insanlar tanıyorum onları dinlemekten ve anlatmaktan keyif alıyorum. Tarihi yerler, mağaralar, kaleler, tüneller, eski yapılar, harabeler yani buram buram tarih kokan yerlere karşı çok merakım vardır bazen hırsıma ve inadıma yenik düşebiliyorum bundan dolayı da iki defa mağaralarda zehirlendim, kanyon da düşme tehlikesi geçirdim yani bunlar benim için ve benim gibi gezmeyi göze alanlar için çok abartılacak meseleler değil.

GEZİP GÖRECEĞİM İSMİNİN PATENTİNİ ALDIM

Motivasyon olarak kendimi çok severek ve gittiğim her yerde dostlarımı görüp ve yeni insanları tanıyacağım için bunları düşünerek kendimi motive ediyorum. Birde yola çıktığınızda ya da gittiğiniz yerdeki size eşlik edecek insanların da enerjisi çok önemli. Gittiğimiz hemen hemen her şehir de dostlarımız olduğu için onlar bizi misafir edip ağırlıyorlar. Hatta bu konuyla ilgili birçok şehirde bana eşlik eden Ünlü Radyo Programcısı arkadaşım İbrahim Elden bana şöyle bir cümle kullandı ‘’Abi bundan sonra sana nerelisin dedikleri zaman lütfen şehir ismi verme Türkiyeliyim de’’ dedi. Çünkü gezdiğimiz her şehirde dostlarımın olduğunu ve bana karşı gösterilen ilgiyi görünce böyle bir analizi oldu.”

2 ay önce İstanbul dışına çıktım 46 günlük bir gezi serüvenim oldu dost kumbaramda onlarca şehirde yüzlerce insan daha biriktirmenin mutluluğunu yaşıyorum 81 ili gezdim şimdi ise ilçeler ve köyleri gezmeyi hedefliyorum. Gezip göreceğim isminin patentini aldım en kısa zamanda inşallah çok güzel yeni projelere imza atacağız. Son zamanlar da sıklıkla sorulan sorulardan bir tanesi de onlarca şehir dolaşırken bu kadar bütçeyi nasıl ayarlayabiliyorsun? Hatta Medya FM Ailesinden Sanatçı ve Radyo Programcısı Sevgili Serkan Lama da geçen günlerde canlı yayında bu konudan bahsedip ve benim cevabı da yayında kendisi vermişti ‘’bizim her şehir de bir döşeğimiz var’’ her daim insanlara ve insanlığa yatırım yapıyorum karşılığını da her zaman alıyorum. Rabbim bana hayatımda hayalini kurduğum her şeyi gerçekleştiriyor. Bu yüzden de hayallerimin peşinden gitmeye devam ediyorum.