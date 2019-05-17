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Heyelanlı mahalleden gözyaşları arasında tahliye

Ordu’nun Aybastı ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi’nde meydana gelen heyelanın ardından, vatandaşlar eşyalarını taşımaya başladı

Heyelanlı mahalleden gözyaşları arasında tahliye

Ordu’nun Aybastı ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi’nde meydana gelen heyelanın ardından, vatandaşlar eşyalarını taşımaya başladı

17 Mayıs 2019 Cuma 15:05
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Heyelanlı mahalleden gözyaşları arasında tahliye

ORDU - Ordu’nun Aybastı ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi’nde meydana gelen heyelanın ardından, vatandaşlar, tahliyesine karar verilen binalardan eşyalarını taşımaya devam ederken, bu gece itibariyle mahalleye girişin tamamen yasaklanacağı bildirildi. Meydana gelen heyelanın ardından, mağdurlara Kızılay tarafından yiyecek dağıtımı yapılmaya başlandı. 

Eşyalarını taşıyan Hanife Yılmaz, üzgün olduklarını belirterek, "Gidecek yerimiz yok. Evimiz buradaydı, çok uzun yıllardır bu mahalledeyiz. Gittiğimiz için üzülüyoruz, ağlaya ağlaya bir ettik. Heyelan gecesi evde yoktuk. Bu zamana kadar hiç böyle bir şey görmedik” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HeyelanMahallenin TahliyesiOrdu
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