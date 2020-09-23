HES kodu geçim kaynağı oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır Adliyesi önünde 2 yıldır arzuhalcilik yapan lise mezunu Mehmet Ali Askan (22), kamu kurumlarına Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile girilmesi şartından sonra gelen vatandaşlara dilekçe yazmanın yanı sıra HES kodu uygulamasında da destek oluyor. Askan'ın hedefi, üniversite sınavına girerek hukuk fakültesi kazanmak.





Merkez Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi üzerinde bulunan Diyarbakır Adliyesi karşısında 2 yıldır baba mesleği arzuhalciliği sürdüren Mehmet Ali Askan, bu şekilde geçimini sağlıyor. Koronavirüs vakalarının arttığı kentte, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun, 4 Eylül'de Vali Münir Karaloğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantısında, salgının yayılmasını engellemek amacıyla 7 Eylül'den itibaren kamu kurum ve kuruluşlarına Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile giriş yapılması şartı getirildi. Diyarbakır Adliyesi'ne girişlerde vatandaşların HES kodu uygulamasında sorun yaşadığını gören Askan, gelen vatandaşlara dilekçe yazmanın yanı sıra HES kodu uygulamasında da yardımcı oluyor.





'VATANDAŞLARIN ZORLANDIĞINI GÖRÜNCE AKLIMA GELDİ'

Günde birkaç kez adliyeye girip çıktığını belirten Askan, kamu kurumlarına HES kodu ile girilmesi zorunluluğunun ardından, vatandaşların girişte zorlandıklarını gördüğünü ifade ederek, "Adliyeye giren vatandaşların çoğu HES kodu almayı bilmiyor. Bazıları da koşuşturuyor. Benim de aklıma böyle bir fikir geldi. Bu şekilde gelen müşterilere dilekçe yazıyorum ve HES kodunda yardımcı oluyorum. Geçimimi bu şekilde sağlıyorum" dedi.





'BİR NEVİ STAJ OLUYOR'

Baba mesleği arzuhalciliği severek yaptığını ve ileride hukuk fakültesi okumak istediği için deneyim de kazandığını aktaran Askan, "Şimdiden hem çalışıyorum hem de bilgi birikimi oluyor. Bir nevi staj gibi oluyor. Aslında bu işler konusunda iyiyim ama Diyarbakır'da son iki yıldır iş yok. Aslında iş bulamadığım için de bunu yapıyorum. Bu işi yapmamın asıl sebebi sevmem ve ilgi duymamdır" diye konuştu.





Dilekçe yazdırmaya gelen Osman Keklikavan da adliyeye geldiğini ve ayrıca HES kodu uygulamasında da Askan'ın kendisine yardımcı olduğunu dile getirdi.