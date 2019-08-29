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“Her Köye Bir Kütüphane”

Her köye bir kütüphane projesi için bize ulaşan Metin Uğur kendi söylemini size aktarıyoruz. Kitap okumalı okutmalı diyerek kampanyaya destek veriyoruz. İstanbul’da büyümüş, 37 yaşında bekar olan Metin Uğur, iş olarak ise kendini adamış idalist bir genç, lise mezunu olan Uğur üniversiteye başlamış ama bitirememiş bir idealist…

“Her Köye Bir Kütüphane”

Her köye bir kütüphane projesi için bize ulaşan Metin Uğur kendi söylemini size aktarıyoruz. Kitap okumalı okutmalı diyerek kampanyaya destek veriyoruz. İstanbul’da büyümüş, 37 yaşında bekar olan Metin Uğur, iş olarak ise kendini adamış idalist bir genç, lise mezunu olan Uğur üniversiteye başlamış ama bitirememiş bir idealist…

29 Ağustos 2019 Perşembe 15:25
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“Her Köye Bir Kütüphane”

Metin Uğur; “Ülkesinin aydınlanması için, ülkesinin geleceğine kendini adayan idalist bir insanım sadece. Tamamen bu projeye adadım kendimi. 3 yıldır bu projeyle uğraşıyorum. Tokat ilinin Zile ilçesi, Karacaören Köyü'nde bu proje hayat buldu, fidandı çınar oldu.

Derneği kurma amacında bu ışığı Türkiye'nin her köyüne ulaştırmak” diye anlatıyor kendisini.

2016 yılından beri HER KÖYE BİR KÜTÜPHANE projesini sürdürüyorum ve 3 yıldır 5 kuruş bile kişisel çıkar sağlamadan kendi çapımda cehaleti yenmek için mücadele veriyorum. Dizlerimin bağı çözülünceye kadar da bu mücadelemden vazgeçmiyeceğim, dönmeyeceğim, ta ki dizlerim bedenimi taşıyamadığı güne kadar. Ama öyle bir eser bırakmak istiyorum ki, benden sonrada bu mücadeleyi sürdürecek gençler olsun, bunun için çocuklar yetişsin.

2016 yılından beri sürdürdüğüm bu projeyi dernekleştirme kararı aldım. Bunun için de çok mücadele verdim. Tam 4 kez derneği kurmakla uğraştım ve hala da uğraşıyorum. 

Ben yürüdüğüm bu yolda dernek kurmak istiyorum çünkü, Türkiyemizin tüm köylerine ulaşmak istiyorum, tüm çocuklarına ve insanına ulaşmak faydalı olmak istiyorum. Aydınlanmanın köylerden başlanması gerektiğine inanıyorum. Cehaletin sadece KİTAP OKUYAN nesiller yetiştirildiği zaman yenilebileceğine tüm kalbimle inanıyorum.

Funda Hanım, bize lütfen yardımcı olun, elinizden geldiği kadar yardımcı olun. Bizler bu dünyaya bir daha gelmeyeceğiz, arkamızda güzel ve yaşanabilir bir dünya bırakmalıyız. Kişisel çıkarlarımızın hiçbir önemi yok. Ben 37 yaşındayım, bir evin bir oğluyum, ben de herkes gibi umursamaz olur kendi işime gücüme bakarım değil mi? Ama işte birilerin bişeyler yapması gerekiyor, kimisi para kazanmak için çalışacak kimileride ülkesini aydınlatmak için. Ben tamamen kendimi ülkemi aydınlatmak için adadım, bunun için kitap okutmanın gücüne çok inanıyorum. Bildiğiniz gibi kendi köyümde bunu başardım, birçok çocuğa kitap okuma sevgisini aşıladım, sevdirdim ve çocukların gözünde o ışığı gördüm. Ben bunu devam ettirmeliyim, ulaşabildiğim tüm çocuklara faydalı olabilmeliyim ve bunun için mücadelem sonuna kadar devam edecektir.

Beyaz Zambaklar Ülkesinde adlı kitabı eminim okumuşsunuzdur, Finlandiya halkını aydınlatmak için çalışan Snelman gibi ben de ülkemi aydınlatmak istiyorum. Ve biliyor musunuz bu kitaba biz Anatüzüğümüz ek madde olarak yer verdik. Tüm herkese okutmak istiyoruz. Atatürk'te bu kitabı okuduğunda çok etkilenmiş ve okullarda okutulması için emir vermiştir. Eminim birileri bize yer konusunda yardım etmek isteyecektir. 

İletişim Bilgileri

Cep: 0537 055 72 25

facebook: Her Köye Bir Kütüphane

twitter: herkoyekutuphane

instagram: herkoyebirkutuphane

internet sitesi: http://www.herkoyebirkutuphane.org/

KİTAPTAN...

"Bir köy doktoru hatıratını yazıyor. Köylülere şöyle sesleniyor: Efendiler! Ne zamana kadar bu saklambaç oyununa devam edeceksiniz? Sürekli vatanseverlikten bahsedersiniz. Ama millet için, vatan için, insanlık için ne yapıyorsunuz? … “Devlet büyük bir ailedir. Onun mensupları sizin küçük kardeşlerinizdir. Alt tabakanın kusurları, kısmen de üst tabakanın ihmallerinden ve duyarsızlığından kaynaklanmaktadır.”

Kitap sayesinde köylerdeki kötü durumu herkes görür ve anlar. Yardımlaşma artar. olumsuzlukların çoğu ortadan kalkar. Ülkede üretime katılan eller çoğalır. Milletin sağlığı için mücadele eden büyük kahraman doktorun heykeli dikilmez. Çünkü onun yaşattığı bütün insanlar doktorun birer heykelidirler."

Önce Vatan Gazetesi

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Funda Akosman Ermanönce VatanPapatyaHer Köye Bir KütüphaneMetin UğurKitap
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