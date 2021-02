Her iki deniz kaplumbağasından biri plastik yutuyor

Akdeniz, dünyada plastik kirliliği seviyesi en yüksek denizlerden biri haline geldi. Çin’den sonra dünyanın ikinci en büyük plastik üreticisi olan Avrupa’da yılda 150 bin ila 500 bin ton makro plastik, 70 bin ila 130 bin ton arasında mikro plastik denizlere atılıyor. Bu plastiklerin çoğu, yolculuğunu Akdeniz’de tamamlayıp deniz hayatına büyük bir tehdit oluşturuyor. Büyük ve küçük ölçekli plastik parçacıkları deniz kaplumbağaları, Akdeniz fokları gibi koruma altında veya tehdit altındaki türler de dahil olmak üzere deniz canlılarının yaralanmasına, boğulmasına ve çoğu zaman ölümüne neden olabiliyor. Sadece deniz yaşamıyla sınırlı kalmayan mikro plastiklerin etkisi hava, musluk suyu, şişelenmiş su, tuz, bal ve alkol gibi gıda ve içeceklere kadar uzanıyor. Her yıl denizlere atılan 10 ila 20 milyon ton plastik atığın deniz ekosistemlerine verdiği zararın ekonomik maliyetinin 13 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

‘GÜNDE 250 MİLYON MİKROPLASTİK DENİZE DEŞARJ OLUYOR’

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Çevre Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Ceyhun Akarsu, plastiklerin atıkların çoğunluğunun yolculuğunu Akdeniz’de tamamlayıp deniz hayatına büyük bir tehdit oluşturduğu söyledi. Bölgedeki mikro plastiklerin birincil kaynağının ise atık su arıtma tesisleri olduğunu aktaran Akarsu, "Günlük hayatımızda yer alan mikro plastik ihtiva eden ürünlerin su ile durulanması ile birlikte kanalizasyon sistemine karışmakta ve sonrasında atık su arıtma tesislerimiz için arıtılması gereken yeni bir kirlilik yükü haline gelmektedir. Mikro plastiklerin büyük bir kısmı atık su arıtma tesisleri tarafından tutuluyor olsa da Mersin sahiline günde 250 milyon mikro plastik deşarj oluyor” diye konuştu.

‘EKONOMİK MALİYETİ 13 MİLYAR DOLAR’

Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Dr. Sinan Can ise, "Her yıl denizlere atılan 10 ila 20 milyon ton plastik atığın deniz ekosistemlerine verdiği zararın ekonomik maliyetinin 13 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Bunun önüne geçebilmek için yasal düzenleme gerekli. Verilere göre Akdeniz'de her iki deniz kaplumbağasından biri plastik yutuyor. Bu da canlıların yaşamında ciddi sonuçlara yol açmakta” dedi.