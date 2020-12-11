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Hem damağa hem göze hitap ediyor

Antalya'nın Serik ilçesinde yetişen yenilebilir çiçekler yemeklere, salatalara, tatlılara lezzet katarken, görselliğiyle de sofralara renk katıyor. Dünya liderlerinin Antalya'daki G20 Zirvesi'nde de tattığı yenilebilir çiçekler arasında erik, fasulye, latin, kristal, menekşe, viola, elektrik çiçeği gibi toplamda 15 çeşit bulunuyor.

11 Aralık 2020 Cuma 10:04
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Hem damağa hem göze hitap ediyor

Serik ilçesinde 5 dönüm serada Erüst Tarım firmasınca tek türle başlayan yenilebilir çiçek üretiminde, çeşit sayısı 15'i aştı. Koronavirüs nedeniyle turizmin durması, düğün ile özel toplu yemek gibi organizasyonların iptali, yenilebilir çiçek sektörünü de olumsuz etkiledi.

Erüst Tarım pazarlama müdürü Burak Akbulut, yenilebilir çiçekleri ilk kez görenlerin büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi. 2008'den bu yana yenilebilir çiçek üretimi yaptıklarını anlatan Akbulut, “Şu an yaklaşık 15'i aşkın çeşit mevsimsel dönemlere göre, 12 ay üretim yapıyoruz. Yenilebilir çiçek çeşitlerini artırmaya yönelik Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Prensip olarak şirketimiz sürekli yeniliklere açık ve kendimizi tarım sektöründe sürekli yeniliyor ve yeni ürünler getirerek hareket ediyoruz. Yenilebilir çiçekler de bu doğrultuda Türkiye'de mutfaklarda yer edinmeye başladı" dedi.

ŞEFLERİN SON DOKUNUŞU

5 dönüm serada üretim yaptıklarını anlatan Akbulut, “Restoranlar, otellerin alacart restoranlarında özellikle şeflerin en büyük tercihi bu çiçekler, son dokunuş olarak yemeklerde çok etkili oluyor. Hem göze hem de mideye hitap etmesi açısından mutluluk veriyor. Ünlüler de tercih ediyor. İnsanlar tatmaktan çekiniyor ama tattıktan sonra mükemmel bir hissiyat oluşuyor ve yeniden tatmak için geri dönüşler alıyoruz. Ayrıca vitamin ve mineral değerler açısından da çok zengin. Paketlerde ortalama 20 adet çiçek bulunuyor ve fiyatı da ortalama 10 TL civarında" diye konuştu.

ZİRAİ İLAÇ KULLANILMIYOR

Antalya'da 2015 yılında düzenlenen G20 Zirvesi'nde dünya liderlerinin de yemeklerini süsleyen, üretiminde hiçbir zirai ilaç kullanılmayan yenilebilir çiçeklerin her biri farklı renk ve lezzete sahip. Burak Akbulut, çiçeklerin isim ve özelliklerini şöyle anlattı:

“Erik çiçeği, pembe-kırmızı tonlarında, erik tadında. 12 ay üretimi var. Pasta süslemeleri ve tatlılarda kullanılıyor. Menekşe çiçeği, sarı, mor, mavi, beyaz, turuncu renklerinde. 4-5 farklı rengi var, pasta ve yemek süslemelerinde kullanılıyor. Aroması biraz daha tatlı, görsel etkisi daha çok. Fasulye çiçeği, fasulye tadında, mor tonlarında. Özellikle et yemeklerinde hem süs hem aroma olarak renk katıyor. Fesleğen çiçeği, lila renkli, salatalarda ve balık çeşitlerinde aromatik etki yaratıyor. Hem güzel bir çiçek hem aroması yoğun. Latin çiçeği, turuncu ve sarı. Salata ve balık yemeklerinde kullanılıyor. Roka ve tere karışımı özel bir aroması var. Mor ve beyaz viola, biraz daha tatlı, pasta ve tatlı sunumlarında kullanılıyor. Elektrik çiçeği, yeşil-sarı renkli, tatlılara serpiştiriliyor. Patlamış şeker tadında, ağızda hafif elektrik etkisi yaratıyor. Tükürük bezlerini çok çalıştırdığı için daha sonra yediklerinizin tatlarını daha etkin almanızı sağlıyor. Kristal görünümlü kristal çiçeği, hafif ekşidir ve tatlılara görsel olarak büyük renk katıyor. Deniz yaprağı, deniz yıldızı ve deniz ıspanağı üç çeşit. Daha çok ekşi ve tuzlu aroması var ve kokteyllerde kullanılabiliyor. Kabak çiçeği sarı renkte. Egelilerin sevdalısıdır, dolma yapılır. Soğan çiçeği mor renkli, lezzet olarak soğanı andırıyor. Çorbalarda, sandviçlerde, zeytinyağlı yemekler ve salatalarda kullanılıyor. Salatalık çiçeği sarı-yeşil tonlarda. Salatalık tadında olduğu için salatalar ve yoğurtlu mezelerde kullanılabilir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaSerikÇiçekYemek
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