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Hayvanseverler, barınaktaki köpekleri yıkadı

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesindeki barınakta toplanan, Hayvanlar İçin Projeler Derneği (HİPDER) üyeleri ve gönüllüleri, hasta ve sahipsiz köpekleri sıcak yaz günlerinde ferahlatmak amacıyla etkinlik düzenledi. 20 kişi, 80 köpeği şampuanla yıkayıp, tüylerini taradı.

03 Eylül 2020 Perşembe 09:39
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Hayvanseverler, barınaktaki köpekleri yıkadı

İZMİR

Kemalpaşa ilçesinde bulunan barınakta toplanan HİPDER üyeleri ve gönüllüleri, hasta, engelli ve sahiplendirilmeyi bekleyen 80 köpek için etkinlik düzenledi. Etkinlikte 20 kişi, köpekleri şampuanlarla yıkayarak, tüylerini taradı. Sıcak yaz günlerinde bunalan köpekler, serinletilirken, gönüllüler de hayvan dostlarıyla birlikte keyifli vakit geçirdi.

HİPDER Başkan Yardımcısı İksir Altıok, "Devraldığımız bu çiftlikteki köpeklerin duş almaya, temizlenmeye ve kafalarının okşanmasına ihtiyaçları vardı. Gönüllü arkadaşlarımız köpeklerimizin hepsini yıkıyor, tarıyor, tırnaklarını kesiyor. En azından bu hafta için çocuklarımız rahat olacaklar. Herkes onları yıkarken çok mutlu çünkü hem onlar hem de köpekler eğleniyor. Bu etkinliği her hafta sonu devam ettirmek istiyoruz. Yuvalandıramadığımız birçok çocuğumuz var. Gönüllüleri de çiftliğe davet ediyoruz. Köpek sahiplenmek isteyen kişiler buraya gelip onlarla vakit geçirebilir" dedi.

‘YIKANDIKTAN SONRA RAHATLADILAR’

Manisa'dan etkinlik için İzmir'e gelen Işılay Türkkan ise "Elimizden geldiği kadar HİPDER'e yardımcı olmaya çalışıyoruz. Buradaki köpek sayısı çok fazla, bizler olmasak çok zorlanacaklar. O yüzden buraya yardıma geldik. Çok güzel bir etkinlik oldu. Onlar da çok mutlu oldular. İlk başta biraz korktular ama yıkandıktan sonra rahatladılar. Çok sıcak ama bulundukları ortam tertemiz, çok iyi durumdalar" diye konuştu.

Gönüllülerden Metin Oğul da keyifli vakit geçirdiklerini söyleyerek, "Hayvanları mutlu etmek için buradayız. Hem onları yıkadık hem de aramızda bir nevi köpük partisi yaptık. Sadece buradaki hayvanları değil, nerede görürseniz onları besleyin, koruyun, sahip çıkın. Bir çocuk gibi bir insan gibi muamele yapın onlara. Herkesi buna teşvik ediyorum. Herkes gelsin, yerimiz belli. Kemalpaşa Armutlu Mahallesi'ndeyiz. Köpekleri besleme, bu barınağı temizleme etkinlikleri yapacağız" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirHayvanseverBarınakHayvan
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