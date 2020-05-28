Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Bakan Koca'dan eczacı İsmail Durmuş paylaşımı
Bakan Koca'dan eczacı İsmail Durmuş...
'Koronavirüs, doğaya şans verdi'
'Koronavirüs, doğaya şans verdi'
İstanbul'da yağmur etkili oldu
İstanbul'da yağmur etkili oldu
Maltepe'de trafik kazası
Maltepe'de trafik kazası
YHT seferleri yarın başlıyor
YHT seferleri yarın başlıyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

Hayran bırakan güzellik İnceğiz Kanyonu'nda sessizlik

Denizli’nin Kale ilçesindeki İnceğiz Kanyonu, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Kıvrımlı yapısıyla Norveç fiyortlarını andıran İnceğiz Kanyonu'nda, koronavirüs salgını nedeniyle en sessiz günler yaşanıyor.

28 Mayıs 2020 Perşembe 08:43
0 Okunma
Hayran bırakan güzellik İnceğiz Kanyonu'nda sessizlik

Kale ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki İnceğiz Kanyonu, doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor. Denizli, Muğla ve Aydın sınırında yer alan, 6 kilometre uzunluğa ve 380 metre yüksekliğe sahip kanyon, doğal güzelliğiyle görenleri etkiliyor. Büyük Menderes Nehri'nin dar vadiden geçerek, oluşturduğu kanyona gelen ve doğal güzelliğe hayran kalanlar, hatıra fotoğrafları çektiriyor. Son dönemde koronavirüs salgını nedeniyle en sakin günlerin geçtiği İnceğiz Kanyonu, kıvrımlı yapısıyla Norveç fiyortlarını andırıyor.

Aydın'dan İnceğiz Kanyonu'na gelen Nalan Alkan, "Burayı görmeyi çok istiyordum. Böylesine güzel bir ortamda olmak harika bir duygu. Böyle güzel bir bölgede yaşamak mutluluk verici" dedi.

Arif Sezgin ise kanyonun doğal güzelliğe sahip olduğunu belirterek, "Burası cennetten güzel bir köşe gibi. Muhteşem bir güzelliğe sahip doğa harikası. Kesinlikle gezilmesi ve görülmesi gereken bir yer. Herkesin mutlaka burayı görmesi gerekiyor" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DenizliKaleİnceğiz Kanyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Koronavirüs, doğaya şans verdi'
'Koronavirüs, doğaya şans verdi'
Ada çayı çiçeklerinin görsel şöleni
Ada çayı çiçeklerinin görsel şöleni
1 ton naylon kül oldu
1 ton naylon kül oldu
Bingöl'de nesli tükenme tehlikesi altındaki porsuklar görüntülendi
Bingöl'de nesli tükenme tehlikesi altındaki porsuklar görüntülendi
İnci kefali göçünü bu yıl sadece onlar izledi
İnci kefali göçünü bu yıl sadece onlar izledi
Yarım asırlık para koleksiyoncusu
Yarım asırlık para koleksiyoncusu
Gaziantep Hayvanat Bahçesi, ziyarete açılıyor
Gaziantep Hayvanat Bahçesi, ziyarete açılıyor
Sokak hayvanlarının 'iyilik meleği'
Sokak hayvanlarının 'iyilik meleği'
Gal arısı, kestane ağaçlarına zarar veriyor
Gal arısı, kestane ağaçlarına zarar veriyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı