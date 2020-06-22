Hayati Murteza'dan Babalar Günü Mesajı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Murteza mesajında şu ifadelere yer verdi; "Hayatımızın her anında varlıklarıyla bizleri onurlandıran babalarımız, aile içerisinde üstlenmiş oldukları görev ve sorumlulukları büyük bir özveriyle yerine getirmektedirler. Yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, ailenin mutluluğu için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan babalarımız, çocuklarını geleceğe güvenle hazırlamak için ellerinden gelen tüm gayreti sarf etmektedirler.

Elbette bizler de sadece bu anlamlı günde değil her zaman onların gönüllerini hoş tutmalı, saygı ve sevgimizi en güzel şekilde göstermeliyiz. Bizlerle sevinen, bizlerle üzülen ve bizleri mutlu gördükçe daha da bahtiyar olan babalarımızın bu mutluluğunu daimi kılmak için ailemize, vatanımıza ve milletimize hayırlı hizmetler vermenin gayreti içerisinde olmalıyız. Onlara yalnızca babalar gününde değil, bizlere ihtiyaç duydukları her dönemde destek olmalı, bizler için ne kadar değerli olduklarını daima hissettirmeliyiz.

Babalara minnet ve şükran duygularımızı iletmenin küçük bir vesilesi olan 'Babalar Günü'nde, hayatı boyunca maddi-manevi bütün imkânlarını ailesi için seferber eden, tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olan tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyor, kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum" dedi.