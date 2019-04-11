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HARRAN’A İYİLİK YAĞIYOR

“Köy Okullarına Müzik Projesi’nin” yaratıcısı Sera Çamaş başlattığı kampanyaya aldığı desteklerle Harran’da yaşayan çocuklara umut oluyor. 6 yaşından beri İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda piyano bölümünde eğitimini sürdüren Sera Çamaş aldığı konservatuar eğitimini, kendisi ile eşit eğitim imkanına sahip olamayan çocuklarla paylaşıyor. 

HARRAN’A İYİLİK YAĞIYOR

“Köy Okullarına Müzik Projesi’nin” yaratıcısı Sera Çamaş başlattığı kampanyaya aldığı desteklerle Harran’da yaşayan çocuklara umut oluyor. 6 yaşından beri İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda piyano bölümünde eğitimini sürdüren Sera Çamaş aldığı konservatuar eğitimini, kendisi ile eşit eğitim imkanına sahip olamayan çocuklarla paylaşıyor. 

11 Nisan 2019 Perşembe 17:21
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HARRAN’A İYİLİK YAĞIYOR

FUNDA AKOSMAN ERMAN

Harran’da 20 okula 50’den fazla org

2018 yılında başlattığı ve giderek büyüyen “Köy Okullarına Müzik Projesi’ne” aldığı desteklerle toplanan 50’den fazla org, 8 Nisan Pazartesi günü 20 okula dağıtılacak. Köy okullarında çocuklarla ebru ve müzik atölyesi yapmayı hedefleyen Sera Çamaş, yaşıtlarına verdiği müzik eğitiminin kalıcı olması için başlattığı kampanya ile 50’den fazla org toplanmasını sağladı. Harran’da 20 köy okulunda müzik atölyeleri yaparak dağıtacağı orglarla, müziğin evrensel dilini çocuklarla paylaşacak

Köy Okullarına Müzik Kampanyasının diğer adımı ise, Harran’da Köy Okullarına Müzik Kütüphanesi

Sera Çamaş ,”Uçsuz bucaksız pamuk tarları arasında yer alan köyler ve köy okullarının imkansızlıkları beni derinden etkiledi. Işıl ışıl gözleriyle bizleri karşılayan çocuklardan öyle çok şey öğrendim ki.Hissettiğim inanılmaz sevgi, çoşku ve paylaşmanın verdiği çoğalma hissi. Bana ve kampanyama verilen destekle dokunacağım her bir çocuğun hayatı, hepimiz için şahane bir duygu, gerçekten çok mutluyum. Bu okullara topladığım müzik kitaplarını da götürüyorum. Tek isteğim bu okulların birer kütüphanesinin de olması” diyor.


İletişim

Köy okullarına müzik kampanyası

@seracamas

Önce Vatan Gazetesi

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HarranKöy Okullarına Müzik ProjesiSera çamaşKampanyaOkulIstanbul üniversitesi Devlet KonservatuarıPiyanoçocukFunda Akosman ErmanPapatyaönce Vatan
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