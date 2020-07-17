Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Harami Yaylası'na, normalleşme döneminde yoğun ilgi
Harami Yaylası'na, normalleşme döneminde yoğun...
MKE Ankaragücü'nde Rodrigues'in sözleşmesi feshedildi
MKE Ankaragücü'nde Rodrigues'in sözleşmesi feshedildi
İkinci dalgayı eylül-ekim aylarında bekliyoruz
İkinci dalgayı eylül-ekim aylarında bekliyoruz
La Liga'da şampiyon Real Madrid
La Liga'da şampiyon Real Madrid
Aziz Yıldırım: Bu dava şike davası değildir
Aziz Yıldırım: Bu dava şike...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Harami Yaylası'na, normalleşme döneminde yoğun ilgi

Tokat'ın Almus ilçesinde doğal güzelliğiyle dikkat çeken Harami Yaylası, koronavirüs salgınında normalleşme süreciyle birlikte ziyaretçi akınına uğruyor.

17 Temmuz 2020 Cuma 09:13
0 Okunma
Harami Yaylası'na, normalleşme döneminde yoğun ilgi

TOKAT - Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta, Yeşilırmak Havzası üzerinde bulunan 832 rakımlı Harami Yaylası, doğal güzelliği ile görenlerin dikkatini çekiyor. Her yıl binlerce insanın ziyaret ettiği yaylaya bu yıl ilgi daha da arttı. Koronavirüs nedeniyle tatile gitmeyen vatandaşlar, doğaya merak salınca soluğu Harami Yaylası’nda aldı. Özellikle hafta sonları Tokat merkez ve çevre illerden gelenler, doğal bir güzelliği sahip olan yaylayı tercih ediyor. 

'6 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ' 

Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, yaylanın ilçe merkezine 4 kilometre mesafede bulunduğunu belirterek, "Harami Yaylası, Yeşilırmak'ın başlangıcıdır. 3 derenin birleşmesi ile Almus Barajı'nda birleşiyor. Buradan ise Yeşilırmak'ın başlangıcı doğuyor. Irmağımız yemyeşil akıyor. Ayrıca burada yüzyılalar öncesinde haramilerin yaşadığı rivayet ediliyor. Burada su olduğu için insanlara her zaman hayat olmuş. Haramiler burada yol kesiyorlarmış. Burası geçiş güzergâhı olduğu için burada saklanıyorlarmış. Buranın ismi de o nedenle Harami Yaylası olarak kalmış. Pandemi sürecinden sonra vatandaşlarımız evlerinde bunaldı. Şu anda ilçemize hafta sonları Tokat ve çevre illerden gelen ziyaretçi sayımız 6 bin civarında" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Harami YaylasıNormalleşme Döneminde Yoğun IlgiTokat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ALTUNÇUL MUTFAĞINDAN
ALTUNÇUL MUTFAĞINDAN
Şıklık ve Rahatlık Bir Arada...
Şıklık ve Rahatlık Bir Arada...
Motosikletiyle 12 il ve 23 ilçe gezip, çocukluk hayalini gerçekleştirdi
Motosikletiyle 12 il ve 23 ilçe gezip, çocukluk hayalini gerçekleştirdi
GLADYATÖRLERİN ŞEHRİ: KIBYRA
GLADYATÖRLERİN ŞEHRİ: KIBYRA
Dünyayı Değiştirecek 25 Değişim Uzmanı Sertifikalarını Aldı!
Dünyayı Değiştirecek 25 Değişim Uzmanı Sertifikalarını Aldı!
MASKE MODASINI İHRAÇ EDİYORUZ
MASKE MODASINI İHRAÇ EDİYORUZ
Baharatta 'demir tozu' tehlikesi
Baharatta 'demir tozu' tehlikesi
Doğa ve denizin harika uyumu: Göcek
Doğa ve denizin harika uyumu: Göcek
Caretta carettaların 'koronavirüs' özgürlüğü
Caretta carettaların 'koronavirüs' özgürlüğü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı