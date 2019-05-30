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Hangi Resmî Tatilde Nereye Gitmeli?

​R​​​​​ resmî tatillerin nasıl değerlendirilebileceği konusunda hadi bilgilenelim. Kültür turundan vizesiz seyahate, bayram dönemi seçeneklerinden yaz tatili keyfine kadar tatillere bir bakalım...

Hangi Resmî Tatilde Nereye Gitmeli?

​R​​​​​ resmî tatillerin nasıl değerlendirilebileceği konusunda hadi bilgilenelim. Kültür turundan vizesiz seyahate, bayram dönemi seçeneklerinden yaz tatili keyfine kadar tatillere bir bakalım...

30 Mayıs 2019 Perşembe 14:05
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Hangi Resmî Tatilde Nereye Gitmeli?

İSTANBUL- Gezginlerin bir kısmı seyahat planlarını 2019 tatillerine göre ayarlamak istiyor. Ancak ne zaman nereye gidecekleri konusunda tereddüt yaşayabiliyorlar. İşte sizler için öneriler;

YURT İÇİ KÜLTÜR TURLARININ GÖZDESİ 

2019 resmî tatillerinden bazıları hafta içine denk geliyor. 23 Nisan ve 1 Mayıs’ta tatil fırsatını kaçırdıysanız önümüzde daha pek çok tatil olduğunu unutmayalım. Örneğin 15 Temmuz 2019 Şehit ve Gazileri Anma Günü pazartesi gününe denk geliyor. Hafta sonu tatiliyle birleştirilip 3-4 günlük kültür turlarına gidilebilir. Örneğin, Kapadokya turuna çıkanlar, Tuz Gölü’nden Ihlara Vadisi’ne, ünlü yer altı şehirlerinden Güvercinlik Vadisi’ne kadar birçok önemli noktayı ziyaret edebilir. Ramazan Bayramı gibi daha uzun tatil dönemlerinde ise Adana’dan Hatay’a, Mardin’den Diyarbakır’a kadar pek çok yeri görebileceğiniz yurtiçi kültür turlarının gözdesi GAP Turunu tercih edebilirsiniz. 

VİZESİZ SEYAHATİN KEYFİNİ ÇIKARIN

30 Ağustos ve 29 Ekim 2019 tatilleri 3-4 günlük tatil imkânı sunuyor. Yurtdışına çıkmak isteyip vize işlemleriyle uğraşmak istemeyenler vizesiz turları tercih edebilir. Burada Üsküp, Ohrid, Belgrad, Saraybosna gibi şehirleri içine alan Balkanlar turunun yanı sıra, Kiev, Lviv gibi kültürel şehirleri görebileceğiniz Ukrayna iyi bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Vizesiz rotalar arasında yer alan büyülü Fas şehirleri ve eğlenceli Beyrut da gidilecekler listesinde. Sıcak havalara denk gelen 19 Mayıs, Ramazan Bayramı, 15 Temmuz, Kurban Bayramı, Zafer Bayramı gibi 2019 tatilleri için hareketli bir plan düşünüyorsanız gemi ve nehir turları da sizin için ideal olabilir. Yunan Adaları’nı gemiyle keşfetmenin keyfi bir başka…

TEK VİZEYLE FARKLI ŞEHİRLER

Hem 3-4 günlük 2019 tatillerinde hem de sömestr, yaz tatili gibi uzun tatillerde Schengen vizesi ile birden çok şehir ve ülke gezmek mümkün. İtalya, İspanya’nın pek çok kadim şehrini görebilir, Portekiz, Fransa, Almanya, Polonya gibi ülkeleri keşfedebilir veya birçok şehir ve ülke görebileceğiniz keyifli bir Benelüks turu yapabilirsiniz. Ayrıca Budapeşte, Viyana ve Prag şehirlerini kapsayan Orta Avrupa turları da diğer seçenekler arasında yer alabilir. Öte yandan bayram dönemleri için Baltık veya İskandinavya Başkentleri, Moskova-Petersburg, Bangkok-Phuket, İsviçre-Fransa, Belarus ve Büyük Portekiz turları yoğun ilgi gören coğrafyalar arasında.

YAZ TURİZMİ İÇİN ROTALAR

2019 tatilleri arasında Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı tatilleri yaz dönemine denk geliyor. Bu uzun tatillerde deniz keyfi yaşamak isteyenlere Akdeniz’in tatil adası Kıbrıs’ı tavsiye edebiliriz. Yurt içinde Bodrum ve Antalya’da deniz-kum-güneş üçlüsünün tadını çıkarabilir, Kuzey Ege coğrafyasını kapsayan paketleri tercih edebilirsiniz; yurt dışında ise Yunanistan, Güney İtalya, İspanya ve Muhteşem Dalmaçya Sahilleri ilginizi çekebilir. Uzun bayram tatillerinde uzak rotaları görmek isteyenler için, Küba sahilleri, Maldivler, Bali, Güney Afrika, Tayland ile Amerika’nın rüya şehirlerini içeren turlar seçilebilir.

KAÇIŞ NOKTALARINDA YORGUNLUĞUNUZU ATIN

2019 resmî tatillerinde şehirden fazla uzaklaşmak istemeyenler için de Prontotour’da seçenekler var. Sapanca, Abant, Maşukiye gibi yakın fakat gürültü ve kalabalıktan uzak, huzur dolu bir tatil noktasına kaçabilir, adeta yenilenmiş bir şekilde günlük rutininize geri dönebilirsiniz. 

Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

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