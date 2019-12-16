Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
111208
ALTIN
277.349
DOLAR
5.8441
STERLİN
7.8074
EURO
6.5115
Hakkarili dağcılar, 3 bin rakımlı dağa zirve yaptı
Hakkarili dağcılar, 3 bin rakımlı...
Fikret Öztürk Golf Turnuvası sona erdi
Fikret Öztürk Golf Turnuvası sona...
Matematiği şişlerle örgü örerek öğreniyorlar
Matematiği şişlerle örgü örerek öğreniyorlar
Hekimoğlu Trabzon’da gözler Medipol Başakşehir maçında
Hekimoğlu Trabzon’da gözler Medipol Başakşehir...
“Doktora danışmadan ek gıdaya başlanılmamalı”
“Doktora danışmadan ek gıdaya başlanılmamalı”
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
İlk İHA Geçitkale’ye indi
Kapat

Hakkarili dağcılar, 3 bin rakımlı dağa zirve yaptı

Hakkari'de, Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği'ne (CİSAD) üye 5 dağcı, 3 bin rakımlı dağa kış tırmanışı gerçekleştirdi. Dağcılar, ilk kez gidilen dağa 'Cisad' adını verdi.

Hakkarili dağcılar, 3 bin rakımlı dağa zirve yaptı

Hakkari'de, Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği'ne (CİSAD) üye 5 dağcı, 3 bin rakımlı dağa kış tırmanışı gerçekleştirdi. Dağcılar, ilk kez gidilen dağa 'Cisad' adını verdi.

16 Aralık 2019 Pazartesi 13:23
7 Okunma
Hakkarili dağcılar, 3 bin rakımlı dağa zirve yaptı

HAKKARİ - Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Hakkari il Temsilciliği ile CİSAD organizasyonuyla, 2019 yılı kış faailiyetleri kapsamında dağ tırmanışı gerçekleştirildi.TDF Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç başkanlığında bir araya gelen CİSAD'a üye dağcılar Ercan İhtiyatoğlu, Gıyasettin Tatlı, Feyaz Tekin ve Ömer Kaplan, Kırıkdağ Köyü'nün Kırbaş Mahallesi'nde dün tırmanışa başladı. 14 kilometrelik karla kaplı tırmanış parkurunda Uleder vadisindeki bir mağaraya ulaşan dağcılar, geceyi burada kurdukları kampta geçirdi.

Ateş yakarak ısınmaya çalışan 5 dağcı, bugüne kadar hiç gidilmeyen 3 bin rakımlı dağa zirve yaptı. Dağcılar, zirve yaptıkları dağa derneklerinin adı olan 'Cisad' ismini koydu. Yöre halkının dağa kendi aralarında 'Bersal' dediği, ancak bunun resmi bir isim olmadığı belirtildi.

AMACIMIZ, BURADAKI GÜZELLİKLERİ TANITMAK

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç, Hakkari'deki dağların doğa harikası olduğunu belirterek, "Bu dağa daha önce hiç kimse gitmediği için ismi de yok. İlk kez buraya zirve yaptık. İsmini de derneğimizin ismi olan 'Cisad' koyduk. Bu nedenle derneğimizle gurur duyuyoruz. Amacımız bölgemizde bulunan tüm zirvelere çıkıp dağlarımızı tanıtmaktır. Buradan tüm dağcılara selam gönderiyoruz. Dün Kırıkdağ köyünün

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cilo Sat GölleriCilo Sat Gölleri Ve Buzulları Dağcılık Ve Doğa Sporları Kulübü DerneğiHakkari
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KUTLU BİR ONUR TİMSALİ: ALBAY REŞAT ÇİĞİLTEPE
KUTLU BİR ONUR TİMSALİ: ALBAY REŞAT ÇİĞİLTEPE
​​​​​​​2020 İKİZLER ve YÜKSELEN İKİZLER 
​​​​​​​2020 İKİZLER ve YÜKSELEN İKİZLER 
Güzellik uğruna hayatı karardı
Güzellik uğruna hayatı karardı
ARAMA ÇALIŞMALARI 15'NCİ GÜNDE
ARAMA ÇALIŞMALARI 15'NCİ GÜNDE
İris Gölü, Dipsiz Göl olmasın
İris Gölü, Dipsiz Göl olmasın
AKUT Kurucu Başkanı'ndan, doğru bilinen yanlışlar
AKUT Kurucu Başkanı'ndan, doğru bilinen yanlışlar
Binalar arasında 'komşuluk' köprüsü
Binalar arasında 'komşuluk' köprüsü
Yunus Parkları turizmcilerin yüzünü güldürdü
Yunus Parkları turizmcilerin yüzünü güldürdü
2020 BOĞALAR ve YÜKSELEN BOĞALAR
2020 BOĞALAR ve YÜKSELEN BOĞALAR

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans